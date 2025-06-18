武陵山莊附近台灣黑熊受困陷阱！左前掌局部切除　追非法狩獵者

▲一隻台灣黑熊受困陷阱，林保署獲報後聯合雪管處共同救援。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

林業及自然保育署臺中分署梨山工作站人員昨（17）日在武陵山莊附近樹林發現有黑熊受困陷阱，因該地屬雪霸國家公園範圍，便立即通知雪霸國家公園管理處，由於雪霸處表示尚未具備黑熊救援經驗，臺中分署立即調度梨山工作站並會同農業部生物多樣性研究所獸醫師與雪霸處人員共27人前往救援，黑熊經麻醉並連夜後送，已於今日上午7點多送抵生多所野生動物急救站醫療。

林業保育署臺中分署說，該分署武陵分站人員昨日上午在武陵山莊附近，聽見林間有動物低沉叫聲，經搜尋未果，隨即通報梨山工作站派遣森林護管員擴大搜尋，於下午2點15分發現是隻黑熊受困套索陷阱，由於該地位屬雪霸國家公園，因而立即通知雪霸處，經雪霸處表達該處未曾救援黑熊，希望臺中分署協助。臺中分署立即調度梨山工作站17人，並會同生物多樣性研究所獸醫團隊5人、雪霸處2人及保七總隊第五大隊武陵小隊警員3人，趕赴現場救援。

由於生多所野生動物急救站位於南投集集，至武陵農場路途遙遠，且路況不佳，醫療團隊21點40分始抵達黑熊受困現場並啟動救援，經獸醫師吹箭麻醉初步檢傷後，隨即將黑熊連夜後送，並於今早7點20分抵達野生動物急救站。經醫療團隊檢視，該熊為63公斤的成年公熊，體型偏瘦，除脫水、發炎外，亦有貧血及營養不良狀態，其左前掌因受困套索有部分組織壞死，已進行局部切除，後續將持續給予適當醫療處置及觀察。

霸國家公園向林業保育署臺中分署表示，近期曾接獲多筆山友在七卡山莊附近目擊黑熊的通報，此次黑熊受困地點顯示黑熊活動範圍已逐漸靠近武陵遊憩區域。由於國家公園內禁止狩獵，本案黑熊受困套索已送交保七總隊第五大隊武陵小隊偵辦，雪霸國家公園管理處也表示將加強巡查及非法狩獵取締。