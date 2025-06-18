遇洩洪！陸網紅景區「撿無人機溺斃」　友人嚇：水從腳淹過頭

▲江小隱的妻子發布訃告。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸一名旅遊網紅「江小隱」16日到安徽宣城涇縣一景區拍攝時，不幸溺水身亡。目擊者表示，江小隱當時是下去撿掉落的無人機，怎料景區的水閘突然放水，水很快從江小隱的腳踝淹到胸口，最終不幸溺斃，跳下去救援的友人目前還在ICU。江小隱的妻子表示，丈夫會游泳，認為是景區的疏忽，造成該起憾事。

據《九派新聞》報導，江小隱妻子稱，丈夫是受邀去景區拍攝影片的。景區則對此反駁，江小隱並非景區邀請來的，事實和家屬所述有出入，景區和政府在調查中，後續會發布通報。

目擊證人向警方表示，「無人機掉進水中，當時水不深，江小隱下水去撈，打撈過程中，水位從腳踝漲至膝蓋、腰部、胸口。」

▲不少網友表示，江小隱拍的影片都相當有質感，對噩耗感到惋惜。（圖／翻攝自微博，上同）

一名景區工作人員表示，江小隱是由短影音平台的相關工作人員推薦來的，但原定的拍攝時間並不是事發當日，當事人是提前到景區踩點，為後續拍攝工作做準備的，他們一行人使用的無人機落水，江小隱下水撿無人機時不慎被水流沖走，另一名同伴也被水流沖走。

該名工作人員說道，「我們都及時施救了，落水的兩個人我們救回來了一個人，如果沒有及時施救，怎麼會救回來呢？同時，場景內設有多個警示牌，景區內設有監視器，但大部分都是拍攝路面區域，水區域本身也不是我們的活動範圍，事發前幾天有下大雨，所以剛好要洩洪，但當天並非園區的營業時間。」

他接著表示，此前自己也和江小隱聊天時，提過此事，「他問車子能不能過來，我說今天放水水大，你看一下壩上有沒有被淹，沒有被淹就沒事。」目前，景區正在和當事人親友協商後續事宜。