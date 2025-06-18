她羞吐「下面掉出一團肉」！檢查竟是子宮脫垂　醫：很多女性都有　

▲隨著年齡增長，部分女性會因骨盆底支持力不足，導致子宮慢慢往下掉。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

隨著年齡增長、長期便祕與生產，部分女性會因骨盆底支持力不足，導致子宮慢慢往下掉，甚至部分或整個從陰道口露出來。婦產科醫師嚴絢上透露，最近有位阿姨悄悄地問她，「嚴醫師，我最近發現陰道口好像有東西掉出來，會是什麼問題嗎？」結果一檢查，發現患者已經是「第四度子宮脫垂」，其實類似狀況並不罕見。

嚴絢上醫師在臉書粉專說明，子宮脫垂是指子宮因骨盆底支持力不足，而慢慢往下掉，甚至部分或整個從陰道口露出來，這並不是突如其來的變化，而是長期壓力、傷害與忽視所累積的結果，其實類似狀況並不罕見，但很多女性都不好意思說出口，就這樣默默地忍耐，直到嚴重影響生活才就醫求診。

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醫師進一步指出，子宮脫垂常見的狀況有包括腰痠、骨盆沉重感、感覺陰道有異物或掉東西、排尿不順、尿不乾淨、頻尿、漏尿、性交時的不適與疼痛等。面對上述情形，多數女性可能會覺得只是「老化正常現象」，其實它值得人們更早一步的關心與照顧。

針對子宮脫垂的原因，嚴絢上解釋，首先是年齡增長，肌肉與韌帶彈性下降，導致子宮缺乏支撐；接著是多次自然生產，每一次生產都讓骨盆底更脆弱；再來是便秘與咳嗽，因長期用力造成腹壓過高；最後，體重上升會增加骨盆底壓力，同樣也會引發子宮脫垂。

至於如何避免子宮脫垂？醫師建議，平時可以多練習凱格爾運動，每天只要幾分鐘就能守護身體，同時注意排便習慣，避免長期便秘與用力，也要注意維持適當體重，減輕骨盆底壓力，若已有子宮脫垂的症狀，重訓時需徵求專業指導，避免加重狀況。

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