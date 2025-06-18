飛東京驚見9000元票價！旅遊達人喊「真的有感」　網揭關鍵搖頭

▲受到日本大地震預言影響，日本線機票價格大跌。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

台灣人最愛旅遊的國家之一莫過於日本，不過由於7月5日「日本大地震」預言瘋傳，讓民眾不敢鐵齒，導致日本線機票價格大跌，就連旅遊達人比價過後，也忍不住驚呼「真的有感！」

旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書發文分享，指星宇航空董事長張國煒日前在股東會上提及，由於市場謠傳日本7月會有大地震，導致載客率下滑、票價下滑，大讚「真的有感！」

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蓋瑞哥表示，桃園飛東京的傳統航空機票，去年7月價格大多落在1.4萬元，只有在旅展或特殊促銷才能看見1.3萬元，不過今年7月日本線卻是大解放，「除了暑假第一週比較貴之外，華航、長榮、星宇、國泰從桃園飛東京，通通都有1.2萬有找的票。廉航更是一堆 6、7000元的票。」

蓋瑞哥透露，從高雄飛東京更是便宜到爆，去年暑假的機票價約為1.5至1.7萬元，但今年暑假聯合航空竟直接「下殺8000元」，驚見9000元超甜票價，直呼超級扯，「如果你現在還沒決定今年暑假要去哪，我只能說，今年暑假飛日本，不管從桃園還是高雄，價格都很俗。即使日本已經去很多次，還是可以再去一下～」

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「預言的威力真大，搞的人心惶惶」、「廉航也是丟一堆暑假票出來，樂桃促銷躺那邊好幾天都沒人買」、「日本地震預言+股市地震，日本終於回到正常價格了…」、「今年很有感，暑假檔期和往年比起來降價非常多」、「希望9月去的時候票價也要這麼甜甜。」

​不過也有人坦言，儘管日本機票變便宜，但仍不會選在暑假飛，「考慮到住宿跟人潮，暑假我還是會避開」、「暑假的日本也是熱到受不了，也是不考慮了」、「7月去日本真的太熱了，走到車站就滿身汗了。」

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