7、9月恐爆嚴重天災！命理師曝「4時間點」警告：台灣要小心

▲花蓮去年4月3日發生芮氏規模7.2強震。（圖／花蓮縣政府提供）

圖文／CTWANT

東部海域本月11日晚間7時發生芮氏規模6.4地震，全台各地皆有明顯晃感，其中最大震度達5弱。對此，命理師高輔進指出，這種情況可能是南海海槽出現變化跡象的前奏，並示警7月或9月中下旬可能發生大地震或核彈級爆炸，進而造成大海嘯，並呼籲國人在此期間須多留意環境變化。

高輔進在臉書粉專「科學的玄學高輔進官網」發文表示，本月11日晚間東部外海發生芮氏規模6.4地震，而據易經演繹，這種情況可能是南海海槽變化跡象的前奏，到了7月或9月中下旬則有機率發生大地震或核彈級爆炸，進而造成大海嘯，並點名台灣可能因此受影響，國人在此期間須多留意環境變化。

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此外，日本漫畫家龍樹諒曾在她上世紀90年代的著作《我所看見的未來》提到311大地震，並預言南海海槽2025年7月5日可能發生大地震，隨著時間愈來愈近，也使許多民眾人心惶惶。但高輔進認為，7月5日發生大地震的可能性應沒那麼高，國人應留意的是7月12日、28日，或9月10日、26日等前後時期，而他也強調「希望說破後就不會發生」。

高輔進也提醒，南海、巴士海峽等海域，應注意的是國家擦槍走火的衝突、對峙；或有國家在南海測試大型武器的效能，及北韓試射飛彈，甚至是兩韓軍事衝突等情況。他也提到，國人也要注意氣爆、爆炸，或是駁火等發生火能量事件，其中各地的北方、南方居民，則要注意海嘯、潰堤、土石流、水災等水元素的災難。

◎民俗說法，僅供參考。

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