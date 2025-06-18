　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火鍋碗「凸一塊」有啥用？20年老師傅曝正解　網愣：吃30年都不知

▲▼ 。（圖／）

▲火鍋店用的碗都有凸一塊設計，一票人好奇功用。（圖／photoAC）

圖文／CTWANT

台灣人愛吃火鍋，街上到處都有火鍋店，而不論是平價小火鍋、吃到飽火鍋等類型的店家，店內都會出現邊緣凸一塊設計的碗。這也讓網友感到好奇，在網路上發問「碗邊凸一塊的用意？」貼文一出也引發熱烈討論，不少網友直呼「吃了30幾年火鍋都不知道答案」，同時也釣出資深日式料理師傅解答，指出這種碗叫「吞水」，是為了讓使用者方便拿著碗喝湯，或是裝湯時有個把手可以扶著，避免燙到，通常不會用來裝飯。

一名網友近日在社群平台Threads貼出一張疊滿小碗的照片詢問，表示發現火鍋店的碗邊緣都有一塊凸起，好奇這樣的設計是否有特別用途？「是方便當作手把拿著吃飯，還是為了讓嘴能靠在上面扒飯？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這個疑問引發網友熱烈討論，不少人猜測碗邊凸起的設計是為了避免燙手，「給你手指可以捏著的地方，跟驗尿那個小杯子一樣」、「握著那個地方喝湯比較不燙」、「那應該是裝湯時拿的地方」、「我是大拇指會放在那邊托著」、「小時候都直接拿那邊對嘴喝湯」、「大拇指才不會插進你食物裡」、「就是怕你燙到的小握把」、「單手捧碗的時候給拇指靠的地方」、「我是用來喝湯」、「手拿凸處裝湯很方便」。

也有一些網友直言「坐等答案，吃了快30年不知道答案」、「看留言原來真的是用來拿的」、「我都拿來放湯匙或筷子欸」、「不是拿來刷烤肉醬的嗎」。

貼文釣出一名自稱從事日式料理超過20年，並且居住在日本10年的老師傅留言解答。他表示，這種碗叫「吞水（とんすい，tonsui）」，基本上是鍋物料理必備的容器，旨在可以拿著喝湯或盛裝帶湯水的熱食，讓使用者有個柄可以扶著喝，就算熱湯裝滿滿的，也不會碰到自己手指。

老師傅指出，正確的桌邊服務，服務生是不可以碰到那片柄的，在盛裝好食物後，會利用左手的下面四隻指頭托住碗底部，然後用大拇指扶著邊緣，呈送給客人或是放在客人面前。

老師傅也說明，這類碗基本上是拿來裝湯湯水水的容器，在日本會有另外專門的飯碗，因此這種碗不是用來裝飯的。

延伸閱讀
想吃荔枝被父拒絕！8歲童花4.3萬元買下26箱　1原因放到發霉腐爛
王文洋又爆包養人妻！產子200萬買斷　律師驚：貧窮限制想像
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沒有不舒服！40歲男不菸不酒　一照X光竟已癌末
盧秀燕被女學生「公主抱」！　全場嗨翻
快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　3地防冰雹、雷擊
伊朗緊急下令「全面斷網」　居民：ATM不能用
快訊／大雨特報擴大16縣市！大雷雨轟7地　國家警報響
快訊／內湖捕蜂人「卡4層樓高樹上」　失去呼吸心跳
妙齡女吃避孕藥母抓包　喊「遭街友性侵」真相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韓國人愛上「台灣感性」原因曝光！校園劇像童話、拖鞋出門很輕鬆

86輛起火同款電動公車停駛檢修　首都客運：部分班距拉長

超猛畢業生！女學生「公主抱」盧秀燕　全場嗨翻

完全沒有不舒服！40歲男不菸不酒　一照X光「已癌末到處轉移」

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　3地防冰雹、雷擊

狠甩九份！「全台最強景點」出爐　4個月狂吸逾1800萬人到訪

台灣觀光代言人「越南選美皇后」涉詐　觀光署急解約重招標

快訊／大雨特報擴大16縣市！大雷雨轟7地　國家警報響

迎戰618！台中福華商城下殺5折起　星饗道推77折再抽黃金

火鍋碗「凸一塊」有啥用？20年老師傅曝正解　網愣：吃30年都不知

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

【高冷的都市搞笑女】#李雅英 搞怪跳「加速版32撞」#李珠珢 #南珉貞爆笑秒跟上

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

韓國人愛上「台灣感性」原因曝光！校園劇像童話、拖鞋出門很輕鬆

86輛起火同款電動公車停駛檢修　首都客運：部分班距拉長

超猛畢業生！女學生「公主抱」盧秀燕　全場嗨翻

完全沒有不舒服！40歲男不菸不酒　一照X光「已癌末到處轉移」

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　3地防冰雹、雷擊

狠甩九份！「全台最強景點」出爐　4個月狂吸逾1800萬人到訪

台灣觀光代言人「越南選美皇后」涉詐　觀光署急解約重招標

快訊／大雨特報擴大16縣市！大雷雨轟7地　國家警報響

迎戰618！台中福華商城下殺5折起　星饗道推77折再抽黃金

火鍋碗「凸一塊」有啥用？20年老師傅曝正解　網愣：吃30年都不知

《食尚玩家》女星認了想隆胸！產後哺乳「脂肪都下滑」：照鏡子沒自信

「啊啊！」大谷被150公里觸身球砸中　賽後限動PO遭球吻瞬間

金門議員詐助理費232萬！拿來買酒、購屋、放款　姑叔出國照領

關稅戰喊暫停　台股基金規模止血回升重返5000億元

貨車拖行黑狗挨轟 ！警開罰、動防所限期改善　飼主曝真相

康芮威力猛！花蓮港東堤受損1300米　估明年7月底修復

樋口飯糰與女房東因押金爆衝突！他揪1細節：這次老闆恐站不住腳

哈林睽違11年宣布喜訊！　「重拾棚內主持棒」點頭答應原因曝光

石破茂、李在明首會晤！在G7拼外交「談日韓合作」：分不開的近鄰

鹿谷鄉春季凍頂烏龍茶2大獎同日登場　特等獎、特等茶王出爐

【驚險救援】女子喝水嗆到！　友人摳喉急救網全嚇傻

生活熱門新聞

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

午後變天！　「下最大」地區曝

考上公職！入職一個月「崩潰想辭職」

嬤買錯座位拒入席！交響樂團怒退場整場傻眼

快訊／大雷雨轟4縣市！持續1小時　慎防劇烈降雨

防災包1380被質疑太貴　黑熊學院回應

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

2025下半年星座運勢出爐！巨蟹有命運般的邂逅、天秤職涯創新突破

萬能科大學生揍舍監畫面曝光！他手部骨折要開刀

快訊／7縣市有感！07：34規模3.9地震　最大震度3級

快訊／8縣市大雨特報！下到傍晚　防雷擊強陣風

網美聊天「喝水爆笑」嗆到臉變形　恐怖片瘋傳

更多熱門

相關新聞

飛東京驚見9000元票價！旅遊達人喊「真的有感」

飛東京驚見9000元票價！旅遊達人喊「真的有感」

台灣人最愛旅遊的國家之一莫過於日本，不過由於7月5日「日本大地震」預言瘋傳，讓民眾不敢鐵齒，導致日本線機票價格大跌，就連旅遊達人比價過後，也忍不住驚呼「真的有感！」

作家張曼娟赴新疆！大讚「住宿便宜」1晚僅5千

作家張曼娟赴新疆！大讚「住宿便宜」1晚僅5千

全聯不再便宜...為何還有一堆人愛逛？網揭2優勢

全聯不再便宜...為何還有一堆人愛逛？網揭2優勢

公共場合小孩哭鬧就被白眼？5成民眾先看家長「這舉動」

公共場合小孩哭鬧就被白眼？5成民眾先看家長「這舉動」

教改照妖鏡！造假層出不窮

教改照妖鏡！造假層出不窮

關鍵字：

火鍋店的碗周刊王

讀者迴響

熱門新聞

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化」驚悚照曝光！

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

陳冠希頭等艙爆口角！嗆空服：我會讓你丟工作

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

2000年前青銅器好眼熟　竟撞臉Labubu

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

快訊／台南重大車禍！　母女騎車雙載被撞飛無生命跡象

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

更多

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面