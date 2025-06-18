火鍋碗「凸一塊」有啥用？20年老師傅曝正解　網愣：吃30年都不知

▲火鍋店用的碗都有凸一塊設計，一票人好奇功用。（圖／photoAC）

圖文／CTWANT

台灣人愛吃火鍋，街上到處都有火鍋店，而不論是平價小火鍋、吃到飽火鍋等類型的店家，店內都會出現邊緣凸一塊設計的碗。這也讓網友感到好奇，在網路上發問「碗邊凸一塊的用意？」貼文一出也引發熱烈討論，不少網友直呼「吃了30幾年火鍋都不知道答案」，同時也釣出資深日式料理師傅解答，指出這種碗叫「吞水」，是為了讓使用者方便拿著碗喝湯，或是裝湯時有個把手可以扶著，避免燙到，通常不會用來裝飯。

一名網友近日在社群平台Threads貼出一張疊滿小碗的照片詢問，表示發現火鍋店的碗邊緣都有一塊凸起，好奇這樣的設計是否有特別用途？「是方便當作手把拿著吃飯，還是為了讓嘴能靠在上面扒飯？」

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這個疑問引發網友熱烈討論，不少人猜測碗邊凸起的設計是為了避免燙手，「給你手指可以捏著的地方，跟驗尿那個小杯子一樣」、「握著那個地方喝湯比較不燙」、「那應該是裝湯時拿的地方」、「我是大拇指會放在那邊托著」、「小時候都直接拿那邊對嘴喝湯」、「大拇指才不會插進你食物裡」、「就是怕你燙到的小握把」、「單手捧碗的時候給拇指靠的地方」、「我是用來喝湯」、「手拿凸處裝湯很方便」。

也有一些網友直言「坐等答案，吃了快30年不知道答案」、「看留言原來真的是用來拿的」、「我都拿來放湯匙或筷子欸」、「不是拿來刷烤肉醬的嗎」。

貼文釣出一名自稱從事日式料理超過20年，並且居住在日本10年的老師傅留言解答。他表示，這種碗叫「吞水（とんすい，tonsui）」，基本上是鍋物料理必備的容器，旨在可以拿著喝湯或盛裝帶湯水的熱食，讓使用者有個柄可以扶著喝，就算熱湯裝滿滿的，也不會碰到自己手指。

老師傅指出，正確的桌邊服務，服務生是不可以碰到那片柄的，在盛裝好食物後，會利用左手的下面四隻指頭托住碗底部，然後用大拇指扶著邊緣，呈送給客人或是放在客人面前。

老師傅也說明，這類碗基本上是拿來裝湯湯水水的容器，在日本會有另外專門的飯碗，因此這種碗不是用來裝飯的。

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