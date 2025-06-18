小確幸可以繼續擁有！一招讓你吃喝玩樂也能養存款

▲想省錢但不想犧牲快樂？試試「獎勵儲蓄法」讓你一邊花得開心、一邊默默存起來。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每天不來點小確幸真的很難撐過整天！早上來杯冰抹茶、下午點杯冷萃咖啡，晚上下班後再犒賞自己一份外送美食，這些「小小放縱」看似不必要，卻是忙碌生活中的舒壓魔法。更不用說偶爾買雙新鞋、換支智慧手錶、看場電影……雖然不是生活必需品，但就是會讓人開心。不過，一旦開始精打細算，這些小享受常常第一個被砍。想省錢卻又不想委屈自己？那你一定要試試國外網站《Bustle》提供的理財招數：「獎勵儲蓄法」（Treat Yourself Tax）！

什麼是「獎勵儲蓄法」？

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花錢的同時，等額轉進儲蓄帳戶。這個方法的核心概念很簡單，就是每當你花錢買了一樣「非必要但讓你快樂」的東西，就把等額金額轉進你的儲蓄帳戶裡。例如：買了一杯130元的拿鐵，同時就存130元；入手一件800元的衣服，就轉800元存款；買了3,000元的智慧手環，就把3,000元放進存款帳戶；這麼一來，你不但滿足了自己「想花錢」的慾望，同時也在默默累積自己的存款，是不是超有成就感？

理財專家怎麼說？

根據理財顧問Nadia Vanderhall的建議，這是一種「預設快樂」的存錢方式，重點不在於禁止消費，而是更有意識地使用金錢。她表示：「你會開始問自己，這筆開銷是我真的想要，還是因為我壓力太大、無聊才刷下去？」這種反思會讓你對金錢更有掌控感，也能避免無意識的衝動購物。

為什麼值得一試？

1、不用戒掉你愛的咖啡、甜點、小物

2、不再對「花錢」感到罪惡

3、每次「買東西」的同時也在「投資自己」

4、長期下來會自然而然養成存錢的習慣

5、適用於所有收入族群，無門檻開始

更棒的是，這個方法有彈性、沒壓力。你可以依自己的狀況調整儲蓄比例，或在月底一次總結轉帳，輕鬆融入日常生活。Vanderhall提醒大家，存錢不是為了讓自己苦哈哈地過日子：「如果完全無法享受金錢的價值，那麼就更難長期堅持下去。」有了「獎勵儲蓄法」，你可以既享受生活的美好，也為未來累積安全感。存錢從此不再痛苦，而是更有目的地生活，一點一滴慢慢養出專屬於你的幸福儲蓄池。