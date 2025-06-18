　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小確幸可以繼續擁有！一招讓你吃喝玩樂也能養存款

▲▼存錢,小確幸,存款,獎勵儲蓄法,消費。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想省錢但不想犧牲快樂？試試「獎勵儲蓄法」讓你一邊花得開心、一邊默默存起來。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

每天不來點小確幸真的很難撐過整天！早上來杯冰抹茶、下午點杯冷萃咖啡，晚上下班後再犒賞自己一份外送美食，這些「小小放縱」看似不必要，卻是忙碌生活中的舒壓魔法。更不用說偶爾買雙新鞋、換支智慧手錶、看場電影……雖然不是生活必需品，但就是會讓人開心。不過，一旦開始精打細算，這些小享受常常第一個被砍。想省錢卻又不想委屈自己？那你一定要試試國外網站《Bustle》提供的理財招數：「獎勵儲蓄法」（Treat Yourself Tax）！

什麼是「獎勵儲蓄法」？

[廣告]請繼續往下閱讀...

花錢的同時，等額轉進儲蓄帳戶。這個方法的核心概念很簡單，就是每當你花錢買了一樣「非必要但讓你快樂」的東西，就把等額金額轉進你的儲蓄帳戶裡。例如：買了一杯130元的拿鐵，同時就存130元；入手一件800元的衣服，就轉800元存款；買了3,000元的智慧手環，就把3,000元放進存款帳戶；這麼一來，你不但滿足了自己「想花錢」的慾望，同時也在默默累積自己的存款，是不是超有成就感？

理財專家怎麼說？

根據理財顧問Nadia Vanderhall的建議，這是一種「預設快樂」的存錢方式，重點不在於禁止消費，而是更有意識地使用金錢。她表示：「你會開始問自己，這筆開銷是我真的想要，還是因為我壓力太大、無聊才刷下去？」這種反思會讓你對金錢更有掌控感，也能避免無意識的衝動購物。

為什麼值得一試？

1、不用戒掉你愛的咖啡、甜點、小物
2、不再對「花錢」感到罪惡
3、每次「買東西」的同時也在「投資自己」
4、長期下來會自然而然養成存錢的習慣
5、適用於所有收入族群，無門檻開始

更棒的是，這個方法有彈性、沒壓力。你可以依自己的狀況調整儲蓄比例，或在月底一次總結轉帳，輕鬆融入日常生活。Vanderhall提醒大家，存錢不是為了讓自己苦哈哈地過日子：「如果完全無法享受金錢的價值，那麼就更難長期堅持下去。」有了「獎勵儲蓄法」，你可以既享受生活的美好，也為未來累積安全感。存錢從此不再痛苦，而是更有目的地生活，一點一滴慢慢養出專屬於你的幸福儲蓄池。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雨勢升級！16縣市豪大雨特報　下到深夜
前衛生署長林芳郁失智！名醫妻成立基金會：替他完成心願
校董夫婦1.15億救命錢遭吞！　明道大學擺爛慘了
伊朗官媒釋出17秒「手摸核彈」影片！　警告意味濃厚
快訊／樋口飯糰老闆夫婦正式提告！
阿諾認想隆胸！「脂肪都下滑」：照鏡子沒自信

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨勢升級！16縣市豪大雨特報　下到深夜

前衛生署長林芳郁失智！名醫妻林靜芸成立基金會：替他完成心願

40歲↓捐血次數低於平均！網點「2大原因」爆共鳴：條件太難

小確幸可以繼續擁有！一招讓你吃喝玩樂也能養存款

首爾書展揭「台灣感性」熱潮　韓年輕人對台印象：校園劇像童話

86輛起火同款電動公車停駛檢修　首都客運：部分班距拉長

超猛畢業生！女學生「公主抱」盧秀燕　全場嗨翻

完全沒有不舒服！40歲男不菸不酒　一照X光「已癌末到處轉移」

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　3地防冰雹、雷擊

狠甩九份！「全台最強景點」出爐　4個月狂吸逾1800萬人到訪

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

【高冷的都市搞笑女】#李雅英 搞怪跳「加速版32撞」#李珠珢 #南珉貞爆笑秒跟上

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

快訊／雨勢升級！16縣市豪大雨特報　下到深夜

前衛生署長林芳郁失智！名醫妻林靜芸成立基金會：替他完成心願

40歲↓捐血次數低於平均！網點「2大原因」爆共鳴：條件太難

小確幸可以繼續擁有！一招讓你吃喝玩樂也能養存款

首爾書展揭「台灣感性」熱潮　韓年輕人對台印象：校園劇像童話

86輛起火同款電動公車停駛檢修　首都客運：部分班距拉長

超猛畢業生！女學生「公主抱」盧秀燕　全場嗨翻

完全沒有不舒服！40歲男不菸不酒　一照X光「已癌末到處轉移」

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　3地防冰雹、雷擊

狠甩九份！「全台最強景點」出爐　4個月狂吸逾1800萬人到訪

中油大林廠拆管釀火警1人灼傷送醫　高市府最重罰2000萬

中租近14萬股民注意！　每股配發6.3元股利訂7／30除權息交易

綠議員提名辦法出爐　延用「政二代條款」三親等內新人初選不加分

快訊／雨勢升級！16縣市豪大雨特報　下到深夜

台南金鑽鳳梨進軍超商！　黃偉哲力挺「吃在地」方便又營養

沒機會解釋！羅伯斯不滿遭驅逐出場　怒轟裁判「標準不一」

最貴魚乾狂被偷　超市抓到「超萌貓大盜」被收服：直接送一箱

「全台最低薪」縣市曝！僅新竹市一半　在地人嘆：慣老闆很多

縱谷+海岸攜手拼觀光！建立資源共享平台　打造花東觀光新格局

災害來時無法帶毛小孩撤離？參考歐美做法「一張貼紙」就能救牠們一命

【高冷的都市搞笑女】#李雅英 搞怪跳「加速版32撞」#李珠珢 #南珉貞爆笑秒跟上

生活熱門新聞

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

午後變天！　「下最大」地區曝

考上公職！入職一個月「崩潰想辭職」

嬤買錯座位拒入席！交響樂團怒退場整場傻眼

快訊／大雷雨轟4縣市！持續1小時　慎防劇烈降雨

防災包1380被質疑太貴　黑熊學院回應

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

2025下半年星座運勢出爐！巨蟹有命運般的邂逅、天秤職涯創新突破

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　3地防冰雹、雷擊

40歲男不菸不酒　一照X光「已癌末到處轉移」

萬能科大學生揍舍監畫面曝光！他手部骨折要開刀

快訊／7縣市有感！07：34規模3.9地震　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

5種「上一輩存錢術」其實很有效

5種「上一輩存錢術」其實很有效

在這種低薪高壓的工作環境中，年輕人面臨存錢很難的情況，反觀我們的父母一輩，雖通貨膨脹沒有如此高漲，但儲蓄的意願跟執行也是很強烈的，若你真的很想存些錢，不妨學學「總是想盡辦法多存點錢」的行為態度，即便收入少還是有辦法。

兒童黏土或藏致敏防腐劑 港消委會查2款中國製高於歐盟標準

兒童黏土或藏致敏防腐劑 港消委會查2款中國製高於歐盟標準

5個步驟脫離月光族！　看穿你金錢流向的財務健檢

5個步驟脫離月光族！　看穿你金錢流向的財務健檢

陸增至55國！印尼新適用240小時過境免簽政策

陸增至55國！印尼新適用240小時過境免簽政策

頭款100萬「三芝或草漯？」　一票選這

頭款100萬「三芝或草漯？」　一票選這

關鍵字：

存錢小確幸存款獎勵儲蓄法消費

讀者迴響

熱門新聞

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化」驚悚照曝光！

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

陳冠希頭等艙爆口角！嗆空服：我會讓你丟工作

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」

2000年前青銅器好眼熟　竟撞臉Labubu

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

快訊／台南重大車禍！　母女騎車雙載被撞飛無生命跡象

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

更多

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面