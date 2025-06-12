陸增至55國！印尼新適用240小時過境免簽政策

▲大陸推出免簽政策後，今年「五一」假期外籍客人數大增 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

中國國家移民管理局今(12)日發佈公告，自2025年6月12日起，「新增」印尼公民可適用240小時過境免簽政策便捷來華，中國240小時過境免簽政策適用國家增至55國。自從去年年底實行免簽政策，截至2025年6月，中國累計查驗外國人入境達1743.7萬人次‌，同比增長33.4%。預計外籍課來華人數若穩定增長，今年有望突破3千多萬人次。

根據《央視》報導稱，印尼、俄羅斯、英國等55國人員持有效國際旅行證件和確定日期及座位的聯程客票，從中國過境前往第三國或地區，可從北京、上海等24個省（區、市）60個開放口岸中的任一口岸免簽入境，並在規定區域停留活動不超過10天。

需要注意的是，停留期間可從事旅遊、商務、訪問、探親等活動，工作、學習、新聞採訪等需事先批准的活動仍應辦妥簽證。

中國國家移民管理局去年年底實行免簽政策後，該政策拉動了來華外籍旅客大幅增長，截至2025年3月底，全國各口岸入境外國人921.5萬人次，較去年同期增長40.2%。截至2025年6月，中國累計查驗外國人入境達1743.7萬人次‌，同比增長33.4%。

▲ 許多歐洲旅客來華消費覺得十分划算 。（圖／記者任以芳攝）

國家移民管理局新聞發言人林勇勝日前也介紹，自去年12月17日該局全面放寬優化過境免簽政策，對54國人員實施240小時過境免簽，政策適用口岸總數從原有的39個增加至60個，適用省份總數從19個增加至24個，並實施跨區域通行。

林勇指出，過境免簽政策提供了更長停留時間、更大活動範圍，滿足外國旅客多樣化需求，既有「週五下班來中國」的短期游，也有跨省跨市深度游。

據統計，近六成來華外國人選擇跨區域旅行，有效帶動了入境旅遊市場持續升溫。政策實施以來，入境客運航班超十萬架次，環比增長近10%，黃山、武夷山、張家界等著名旅遊城市外國人到訪量同比增長21.6%，「China Travel」（中國游）持續火爆全球。

資料顯示，中國今年「五一」假期，國內文旅市場持續火爆。據文化和旅遊部數據中心測算，假期5天全國國內出遊3.14億人次，同比增長6.4%；國內遊客出遊總花費1802.69億元任民幣，同比增長8.0%。

多家旅遊平台5月5日發佈的數據顯示，從訂單數據來看，文旅市場熱度創近三年新高，入境游成為一大亮點，外國客「旅遊+購物」人數明顯增加。

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