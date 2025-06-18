黃呂錦茹不認罪　綠委指藍營欠社會2道歉：推給黨工人民只會更失望

▲民進黨立委賴瑞隆呼籲，國民黨應有更大的道德勇氣跟全民道歉。（資料照／記者杜冠霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

北院審理民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書涉偽造文書案，認定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹與初文卿、姚富文有勾串共犯之虞，裁定3人續押禁見。對此，苦主吳思瑤今（18日）表示，國民黨欠社會2個道歉，繼續訴諸悲情已經得不到台灣人的信任。民進黨立委賴瑞隆則呼籲，國民黨應該有更大的道德勇氣跟全民道歉，如果不肯承擔責任，甚至推給第一線黨工，只會讓人民對國民黨更加失望。

台北地檢署偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書涉偽造文書案，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人。北檢昨日將黃呂錦茹等在押3名被告移審北院，並於晚間裁定續押禁見。

針對黃呂錦茹被延押，且不認罪有抄名冊，她更在法庭上痛哭，憂心自己死在牢裡，民進黨團幹事長吳思瑤今日上午直言，國民黨欠社會兩個道歉。從北檢起訴內容清楚看到，經由涉案人的坦承犯行，所有鐵證如山，國民黨集體式連署造假就是明確違法行為，但國會第一大黨對名義造假、盜用的違法行為，國民黨還是沒人願意道歉，這是第一個道歉。

吳思瑤說，北檢起訴內容寫得清清楚楚，這些主謀主腦現在還在甩鍋說是司法迫害，「請國民黨不要來迫害司法好嗎？」針對自己人明確知道涉案，卻還號召群眾，黨主席、首都市長、多位立委衝北檢北院，包括在立法院多次利用質詢為難檢調人員，這種鬥臭、迫害司法的作為，國民黨欠社會第二個道歉。

吳思瑤認為，這不是小錯，是全台都矚目的大錯特錯，做錯事道歉有這麼難？黃呂錦茹起訴書清楚寫到，她全程在抄名冊現場督軍，指使國民黨幹部、黨工下載資料。黃呂錦茹因為是高高在上的主委，本人的確沒有親自繕寫，但她是幕後主謀，現在採取無罪辯護的主張，司法終究會做出非常適切而且合宜的判斷，繼續訴諸悲情已經得不到台灣人的信任。

吳思瑤也提到，另一位賴苡任現在還在操作，因為他可能是未來的參選者，甚至預設這是執政黨對他的司法迫害，「你把自己想得太重要了」，你是什麼咖？就是違法亂紀的犯罪人，不要再迫害、鬥臭司法了，社會都在等道歉。

▲民進黨團幹事長吳思瑤（左）認為，國民黨欠社會兩個道歉。（圖／翻攝民進黨立法院黨團YouTube直播）

民進黨立委賴瑞隆則認為，起訴書寫得非常清楚，證實現場提供名冊要求抄寫，所以才被起訴，當事證已經如此明確，國民黨當然要負起責任。為了反制民團的罷免行動就急著抄名冊，甚至超過9成，非常誇張，這是違法偽造文書的行為。

賴瑞隆呼籲，國民黨應該有更大的道德勇氣跟全民道歉，連黨部主委都涉入其中，當然非常嚴重，黨中央應該要有的態度，包括朱立倫，這是組織性行為應該要公開道歉、說明真相，犯錯認錯、改過才是負責任的在野黨。

賴瑞隆直言，如果不肯承擔責任，甚至推給一線黨工，只會讓人民對國民黨更加失望。這些案件都有被告發，司法追查後真相都會大白，如果最後證實是系統性犯罪、查明真相時，朱立倫只會更加難堪，屆時不僅要道歉也可能要負起責任，不如現在跟國人說清楚講明白、誠懇道歉。