喊話藍營別怕大罷免對撞！　陳學聖：讓某些人閉嘴好好學習認輸

▲國民黨立委參與「反綠共 戰獨裁」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

全台大罷免如火如荼，目前共有31位國民黨立委罷免案二階連署達標送件，前中廣董事長趙少康今（18日）則宣布，戰鬥藍將在21日舉行第一場大型反罷免造勢。對此，前立委陳學聖表示，就對撞一下吧，看看大罷免誰贏誰輸？亂一下也不是壞事，至少讓某些人未來近三年閉嘴，好好學習認輸。他也強調，若在野黨支持者不出來投反罷免票，以後也不要怪東怪西，是你自己選擇沉下去的！

前中廣董事長趙少康今（18日）召開記者會指出，「戰鬥藍」將於6月21日下午4點在台北市榮星花園舉辦北北基「反惡罷團結大會」，拉抬藍營反罷免氣勢，這只是中選會決定罷免投票日期後，第一場反罷免大型造勢活動，希望有足夠的人來參加展現氣勢。

陳學聖也發文表示，就對撞一下吧！看看大罷免誰贏誰輸？就對撞一下吧！看看朝小野大會不會改變？

陳學聖表示，就對撞一下吧！也許朝野僵局就打開了！就對撞一下吧！可能短多長空！亂一下也不是壞事，至少會讓某些人未來近三年閉嘴，好好學習認輸。

最後，陳學聖強調，若在野黨支持者不出來投反大罷免票，以後也不要怪東怪西，是你自己在對撞時，選擇了沉下去的！

▼前立委陳學聖。（圖／記者林敬旻攝）