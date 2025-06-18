暗送軍備？　中國3架「神秘貨機」飛近伊朗從雷達消失

▲ CLX9877航班16日從上海出發，目的地為盧森堡。（圖／翻攝自Flightradar24）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以伊衝突升溫之際，近日有3架神秘的中國波音747貨機接連起飛，穿越中亞後卻在接近伊朗時失聯，雖然飛行計畫顯示其目的地是盧森堡，卻從未接近歐洲領空，引發外界揣測，這些貨機實際上可能是為支援伊朗並運送軍事裝備。

英媒《每日電訊報》報導，根據航班數據，以色列13日襲擊伊朗隔天，第一架貨機從中國起飛，第二天第二架自沿海城市起飛，第三架則於16日從上海起飛。3架飛機皆沿中國北部往西飛行，穿越哈薩克、烏茲別克和土庫曼，接近伊朗時卻從雷達上消失。更神秘的是飛行計畫顯示其目的地為盧森堡，但這些飛機似乎不曾進入歐洲空域。

隨著以伊衝突愈演愈烈，中國向伊朗輸送物資的可能性引發憂慮。且專家指出，波音747貨機通常用於運送軍備或政府合約訂單。

英國艾希特大學學者吉塞利（Andrea Ghiselli）分析，「這些貨物勢必引起極大關注，因為人們預期中國可能出手幫助伊朗」，因伊朗政權崩潰將帶來重大打擊，造成中東嚴重不穩，最終損害中國經濟與能源利益。

中國與伊朗在反對美國主導世界秩序上立場一致，伊朗也是中國重要能源供應國，北京若在背後支援伊朗並不令人意外，此前也曾不顧國際社會批評，向伊朗提供數千噸可用於發展核武的彈道飛彈材料。

不過也有專家認為，美中關係尚未從貿易戰中修復，北京在此關鍵時刻可能謹慎行事，因直接捲入以伊衝突可能破壞中國穩定，和與以色列最大盟友美國的關係。

以色列國家安全研究所的中國與中東問題專家蓋林（Tuvia Gering）認為，目前中國直接援助伊朗的可能性仍低，但無法完全排除，尤其在缺乏獨立檢查的情況下，無法確認貨機載運的貨物，他呼籲國際社會密切關注相關飛行活動。

負責運營這些航班的盧森堡貨運公司Cargolux則表示，該公司的飛機並未使用伊朗領空，但未對貨物內容作出回應。貨運清單通常不公開，且申報內容可能不準確。過去也曾發生中國將軍用無人機零件偽裝成風力渦輪機零件的情形，引發外界疑慮。