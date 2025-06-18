遊以色列、伊朗旅行團全喊卡　觀光署：暫無團客受影響

▲以色列鐵穹防空系統啟動，攔截來襲飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者周湘芸／台北報導

以色列12日發動「崛起之獅行動」（Rising Lion）向伊朗發動攻擊，伊朗隨即也以火箭、飛彈和無人機回擊，引爆衝突。有旅行社表示，近1年就幾乎沒有前往以色列的旅行團，預計戰爭爆發後，未來1年都將停止出團。交通部觀光署也說，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響。

根據觀光署統計，去年仍有2名旅客前往伊朗、33名旅客前往以色列，而今年1至3月前往伊朗旅客僅2人，前往以色列旅客僅4人，不少旅行團今年就已停止出團。晴天旅遊表示，考量國際局勢，近一年完全沒有客人詢問以色列相關行程，也無出團，現在以色列及伊朗爆發戰爭，預估未來1年也都不會出團。

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旅天下指出，隨著以色列與伊朗情勢緊張升溫，為優先保障旅客安全，已暫緩相關旅遊行程的出團計畫，並持續密切關注國際局勢，滾動式調整出團規劃。此次受影響團體佔全線商品不到1%，已啟動專案應變機制，提供受影響旅客轉團或退費等方案，以確保旅客權益獲得妥善照顧。

觀光署表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響，經洽駐台拉維夫台北經濟文化辦事處（以色列轄區）、駐杜拜台北商務辦事處（伊朗轄區），也未接獲有旅行團受影響相關訊息。