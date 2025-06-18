美空軍紅旗演習邀台灣成「觀察員」　綠委：具指標意義

▲美軍近日在阿拉斯加舉行年度大型聯合軍演「紅旗阿拉斯加25-2」（Red Flag Alaska 25-2），並罕見邀請台灣空軍高層出席觀察員計畫。（圖／取自DVIDS）

記者詹詠淇／台北報導

美國空軍近期在阿拉斯加舉辦「紅旗阿拉斯加25-2」（Red Flag Alaska 25-2）聯合軍事演習，台灣空軍高層罕見獲邀參與觀察員計畫。民進黨團書記長陳培瑜今（18日）表示，台灣受邀成為觀察員有其指標意義，美國已在相關報告提到，若中國發動攻擊，絕非只有第一島鏈國家會受到影響，中國可能直接攻擊基礎設施，影響一般人日常生活。她也喊話在野黨看清楚，台灣跟所有民主國家一樣，都在面對極權國家挑戰和政治滲透。

美國太平洋空軍6月12日至27日在阿拉斯加空域舉行「紅旗阿拉斯加25-2」，有來自美國、日本和南韓等3個盟國的部隊，約1500人、70架軍機參與，包括飛行任務、維修作業與模擬戰鬥等訓練內容。此活動為美軍幾乎每年定期舉辦的空中演訓活動，目標是提升多邊部隊之間的協同作戰能力。

針對台灣空軍高層今年獲邀參與觀察員計畫，陳培瑜指出，這次不是只有台灣受邀，第一島鏈國家有非常多民主國家都受邀，美國已經在相關報告說到，如果中國真的發動攻擊，並不會只有第一島鏈國家受到影響，甚至他們也不會直接攻擊武器設備，可能直接攻擊一般人的基礎設施，也就是希望直接影響一般人的日常生活，打壞所有民主國家的日常生活運作。

陳培瑜認為，台灣受邀參加成為觀察員當然有其指標意義，國安議題若切回國安簡報，在野黨真的要看清楚，台灣現在跟所有民主國家都一樣，都在面對極權國家的挑戰和政治滲透，因此台灣一點都不孤單，有非常多民主國家站在一起，在野黨應看清楚事實跟現實，跟民主國家站一起、守護台灣國安。

黨團幹事長吳思瑤則說，如果現在能順利進行國安簡報，四個報告案裡，國防部、外交部、陸委會跟國安局針對台灣軍事跟其他國家的實質合作，也會是坦率向在野黨領袖分享的重要資訊。

吳思瑤也提到民眾黨昨日在臉書發文的第一個標題「總統府想要講的是中國」，她要問黃國昌，中國是台灣主要敵對勢力，中國不能談嗎？講到國安，怎麼能不談中國呢？台灣跟國際、印太地區的和平捍衛，跟諸多國家的軍事合作都在綿密進行，國安專報談的，除了中國還有很多協力民主同盟國家，為何就中國談不得？

▲民進黨團書記長陳培瑜（右）認為，台灣受邀成為觀察員有其指標意義。（圖／翻攝民進黨立法院黨團YouTube直播）