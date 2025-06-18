美空軍紅旗軍演「台灣高層」首度現身！　與多國將領合照曝光

▲美軍近日在阿拉斯加舉行年度大型聯合軍演，並罕見邀請台灣空軍高層出席觀察員計畫。（圖／取自DVIDS）



記者張方瑀／綜合報導

美軍近日在阿拉斯加舉行年度大型聯合軍演「紅旗阿拉斯加25-2」（Red Flag Alaska 25-2），並罕見邀請台灣空軍高層出席觀察員計畫，與多國軍方代表共同站上跑道，觀摩實兵演練，現場合影畫面也由美軍官方網站公開曝光，引發外界關注。

根據美軍太平洋空軍發布的新聞稿，此次演習自6月12日展開，預計持續至27日，地點位於阿拉斯加空域。共計有來自美國、日本、南韓等3個盟國，約1500人與70架軍機參與，包括飛行任務、維修作業與模擬戰鬥等訓練內容，目標是提升多邊部隊之間的協同作戰能力。

參與演訓的主力飛機，主要從阿拉斯加兩座基地起飛，分別為艾爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）與愛爾門道夫與李查遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson），後者同時也是多國軍官觀摩行程的重點據點。

美軍所屬軍聞平台「國防視覺資訊發布服務單位」（DVIDS）於美東時間16日釋出一張合影，照片說明明確指出，包括台灣在內的10國空軍高階領導人於13日齊聚愛爾門道夫基地，參加紅旗演習的「高階觀察員計畫」。與會國家還包括孟加拉、日本、馬來西亞、蒙古、菲律賓、斯里蘭卡、加拿大、英國與泰國等。

美方表示，紅旗演習長期致力於強化與盟友、夥伴之間的戰術交流與合作，是促進區域安全與夥伴關係的重要平台。透過邀請多國軍官參與觀摩，能讓各國分享戰術、技術與作戰程序，進一步提升彼此的互操作性與信任基礎。

「紅旗阿拉斯加」為美軍幾乎每年定期舉辦的空中演訓活動，25-2則代表2025年第2梯次，演習規模與國際參與度，顯示出美方在亞太區域軍事合作上的戰略布局持續深化。