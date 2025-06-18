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美恐動用「碉堡剋星」助以色列　目標炸毀伊朗地下核設施

▲▼美國巨型鑽地彈GBU-57。（圖／CFP）

▲美國巨型鑽地彈GBU-57。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

以色列與伊朗衝突已持續數日，美國則暗中強化中東軍事佈署，引發外界關注。美國國防部近日未明說明具體部署內容，卻持續調動空中加油機與戰略轟炸機，種種跡象顯示，美軍極可能動用號稱「碉堡剋星」的鑿地炸彈，協助以色列摧毀伊朗深層核設施。

根據《衛報》報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）17日深夜證實，已指示加派戰力至中東，並強調此舉是為了強化防禦態勢。然而更引人矚目的，是美方對B-2隱形轟炸機的部署避而不談。

這款轟炸機能搭載重達13.6公噸、可穿透60公尺岩層俗稱「碉堡剋星」的「GBU-57/B巨型鑿地炸彈」（Massive Ordnance Penetrator），具備打擊伊朗福爾多（Fordow）濃縮鈾設施的唯一能力。

據了解，美軍近日已調動超過31架空中加油機飛往歐洲與中東，其中包括KC-135與KC-46加油機，可能為支援遠程空襲預作準備。與此同時，具遠程打擊能力的B-2轟炸機也可能自密蘇里、英國費爾福德基地，或印度洋的狄亞哥加西亞（Diego Garcia）起飛，執行打擊任務。

B-2「幽靈」（Spirit）是目前世界上唯一的匿蹤戰略轟炸機。（圖／路透社）

▲B-2「幽靈」（Spirit）是目前世界上唯一的匿蹤戰略轟炸機。（圖／路透社）

美軍去年10月從密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman）出動B-2遠程攻擊胡塞武裝在中東的五座地下武器設施，飛行距離高達8000英里。

相較之下，印度洋南部的狄亞哥加西亞（Diego Garcia）空軍基地距福爾多僅約3200英里，具備地理優勢；不過若要從該基地執行轟炸後返航，途中仍需空中加油。

事實上，美方過去早已為攻擊福爾多進行模擬演練。《紐約時報》披露，早在十多年前，五角大廈曾仿建一座福爾多模型並以3萬磅炸彈測試，最終成功摧毀該設施。當時的美國防長潘內達（Leon Panetta）甚至將這段機密影片展示給以色列前防長巴拉克（Ehud Barak）。

雖然以色列在開戰首日即空襲福爾多，但國際原子能總署（IAEA）最新聲明指出，該設施目前並無明顯損害。

▲▼伊朗納坦茲核電廠（Natanz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗納坦茲核電廠（Natanz）。（圖／達志影像／美聯社）

英國皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）航空專家布朗克（Justin Bronk）表示，若真要徹底摧毀福爾多，單一炸彈恐怕不夠力，需要多發命中，「且第二枚炸彈必須精準擊中第一枚炸出的坑洞。」

布朗克強調，「這樣的任務需有冗餘部署，確保武器完全發揮效能，且能準確深入設施內爆炸至足以造成關鍵性破壞的深度。」雖然B-2每架可搭載兩枚鑿地彈，但若美方真有意徹底摧毀福爾多，勢必得出動多架B-2協同作戰。

除了福爾多，美方也可能將目標鎖定在納坦茲（Natanz）另一座核設施。雖地面建築已被以軍炸毀，但IAEA指出，深埋地下的設施並未遭受重大破壞，與以色列說法有出入。

此外，美國也同步強化海上軍力部署，和動力航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）航艦打擊群已自東亞駛向中東，將與「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）會合。美軍至少3艘驅逐艦也已部署在地中海東部，顯示美方已為可能升高的衝突做好準備。

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