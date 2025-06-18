可能被AI取代　美頂尖大學教授：理科生畢業很難找工作

▲柏克萊大學教授表示，理科畢業生如今很難找到頂尖工作。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

美國加州大學柏克萊分校教授奧布萊恩（James O'Brien）表示，理科畢業生如今很難找到頂尖工作，因為AI 和外包正在衝擊初階科技職位，任何「動手敲鍵盤」的工作都可能被取代。

據AOL報導，奧布萊恩表示，他從2000年起在加州大學柏克萊分校教電腦科學，最近他發現，理科畢業生現在要進入職場變得非常困難，奧布萊恩說，多年來他教過或在他校認識的畢業生，通常畢業後不難找工作，新鮮人常會同時收到多個錄取通知，在兩個很不錯的選擇間做決定。

話鋒一轉，奧布萊恩指出，雖然市場上仍有需求，也有人找到工作，但這不再是整個產業的普遍現象，從柏克萊的視角來看，情況可能還算不錯，畢竟是頂尖學府，大多數學生還是能拿到offer。

奧布萊恩說，但現在他們可能只會拿到一個好offer，而不像以前有好幾個選項能挑，對來自其他學校、聲譽沒有柏克萊這麼高的畢業生來說，有些甚至完全拿不到工作機會，任何「動手敲鍵盤」的工作，都可能被外包到海外，或是被AI取代。

奧布萊恩指出，很多公司現在也在進行整併，這些因素彷彿形成一場完美風暴，目前還是有一些「看顧AI」的初階職缺，確保AI做對事情——但這些系統的進步速度非常快。

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