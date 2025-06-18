吃飽飯「肚子脹脹」　她看醫師後「生了一個寶寶」

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北鄂州一名女子日前吃飽飯後感到腹脹、不太舒服，騎車前往衛生院看診，沒想到被醫師告知已經懷孕，且馬上就要生了！幸好，在衛生院多名醫護的努力下，女子最終順利產下一名男嬰，從得知懷孕到生下寶寶，只花了一個多小時。

根據《極目新聞》報導，女子提到，16日她吃完午飯後感覺肚子不太舒服，下午2點自己騎著電瓶車前往衛生院就診，告訴醫師自己一直月經不規律，最近因為體重增加出現腹脹，可能是消化不良。

醫師在進行超音波檢查時，女子的腹痛突然加劇，並出現有規律的宮縮，羊水還破了，明顯已經懷孕，且馬上就要生了。

▼女子突然生產，衛生院的醫護們都嚇了一跳。（圖／翻攝極目新聞）



女子指出，她有個6歲的兒子，最近幾年都沒有懷孕計劃，且一直都有做避孕措施，所以得知懷孕，第一反應是不敢相信，「醫師說我懷孕，我整個人都傻掉了！」

面對緊急情況，衛生院的院長第一時間啓動應急預案，副院長立即協調婦產科、檢驗科、全科醫學科等多個科室組成緊急救治團隊，進行接生準備。在各科室醫護人員的合作下，下午3點22分，女子順利產下一名男嬰，母子平安。

女子說，這次生小孩很快，從到衛生院到生下孩子，差不多一個小時左右，「由於不知道懷孕，所以這幾個月一直騎著電瓶車到處跑，也不像第一次有孕吐反應。」

女子的婆婆也說，兒媳身體一直不錯，也很少感冒，平時由於不知道她懷孕，也沒有專門照顧，兒子在外地打工，自己也是接到醫生電話才趕回來照顧。

▼女子順利生產，醫護們非常開心。（圖／翻攝極目新聞）

