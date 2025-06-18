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全台速食店「618優惠」整理包　頂呱呱、肯德基買1送11

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲全台速食店618限定優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

618購物節正式登場，全台各大速食店祭出限時「迎戰優惠」，包括麥當勞、肯德基、頂呱呱皆可享指定品項買1送1，除外還有炸雞買6送6、披薩買1送2等好康，小確幸一次收。

▲▼肯德基最新優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基最新限時優惠一次看。

★肯德基
肯德基今（18）日祭出4大系列優惠下殺半價起，有「超值狂歡桶特價333元」，內含咔啦脆雞6塊+中杯百事可樂2杯，可享66折優惠，以及人氣點心買1送1，包括香酥脆薯、雙色轉轉QQ球、鱈魚圈圈都有；除外還推1款蛋撻優惠組合、3款個人獨享餐等好康。

PK APP則加碼於今日上午10時30分起祭出「3大限量超值優惠券」，有「4塊雞塊買1送1」特價49元；「6塊炸雞激省56折桶餐」，內含6塊咔啦脆雞特價239元，以及「花生熔岩咔啦雞腿堡第2件3折」特價165元，優惠券限當日使用，送完為止。

★21風味館（21PLUS）
21風味館全門市即日起至6月20日祭出「2大快閃優惠」，期間凡購買「21香草烤雞」可享優惠價265元，還可以1元加購「21香草烤雞腿」，一次使用2個優惠僅須用266元就能吃整隻香草烤雞+香草烤雞腿，最高可享65折折扣，提醒優惠不適用於美食外送平台。

★頂呱呱
頂呱呱即日起至6月24日祭出「買1送1」優惠，期間凡購買派對桶就送明星三寶組，派對桶2款任選，包括「原味狂歡桶」內含原味雞腿3隻+原味炸雞3塊+可口可樂（1.25L）1瓶，特價499元；「辣味狂歡桶」內含辣味炸雞3隻+辣味雞翅3隻+可口可樂（1.25L）1瓶，特價529元，最高現省114元，明星三寶組則有雞脖子1份＋地瓜薯條1份＋阿勇雞塊6入。

加碼推出呱呱包加購優惠，期間購買任一超值套餐或派對組合餐可享99元加購呱呱包2入，每人每次限加購1次，桃機、松機、南港LaLaport、忠孝SOGO店不適用此優惠。

▲▼漢堡王8-9月優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王祭出限時優惠券+2款無麵包低碳雙人餐最低下殺69折起。

★漢堡王
漢堡王即日起至6月23日祭出限時優惠券，一共有3大系列共8種優惠組合，包括「金桔漢堡系列任選（金桔豬排堡／金桔海老堡）」、「洋蔥圈烤牛堡」皆可享買1送1；「雞薯條」、「經典脆雞堡」、「大份洋蔥圈」享加10元多1件；「金桔海老堡」、「金桔黃金豬排堡」、「雙層小華堡」則只要99元。

6月30日前再推出2款無麵包低碳雙人餐最低下殺69折起，「低碳增肌雙人餐」內含雙層牛無麵包堡、雙層脆雞無麵包堡及2杯無糖綠茶，特價299元；「低碳重訓雙人餐」豪邁端出6片總計24盎司的牛肉，包括四層牛無麵包堡、雙層牛無麵包堡，搭配2杯無糖綠茶，特價399元，以上優惠、餐點不適用機場店、兒童樂園店、科技廠店。

★拿坡里
拿坡里全門市即日起至6月30日祭出「買6送6」限定優惠，期間凡外帶「6塊炸雞」就送「6隻青花椒烤雞翅」，特價390元，且炸雞開放原味、辣味任選，也可整桶升級成烤雞。

三商i美食卡會員加碼享福利，6月12日起至6月25日僅須5點即可在APP兌換優惠券，享「6塊炸雞桶+6隻青花椒烤雞翅」特價380元，優惠券可使用至6月30日。

★三商炸雞
三商炸雞即日起至7月2日祭出「買1送1」優惠，期間內用、外帶皆可享「買6塊檸檬炸雞送6塊義式炸雞」特價399元、「檸檬炸雞買3送3」特價210元。

三商i美食卡APP會員再享專屬優惠，凡於APP使用3點數即可兌換超值優惠券，包括「檸檬炸雞6塊+義式炸雞6塊」優惠價389元、「檸檬炸雞買3送3」優惠價199元，兌換券使用期限至7月2日。

▲▼達美樂即日起外帶披薩半價。（圖／業者提供）

▲達美樂外帶、內用可享披薩買1送2優惠。

★達美樂
達美樂祭出最新「買1送2」好康，凡購買大披薩或大火山披薩分別送大披薩、大火山披薩1個，以及1.25L指定飲料（可樂／七喜）任選1瓶，外送、外帶皆適用此優惠，且全口味任選，提醒以價低者為贈送品項。

此外，還有「火山系列大披薩外帶半價」、「火山系列巨無霸披薩外帶半價」、「大披薩外帶半價」、「小披薩外帶半價」、「16吋巨無霸大披薩外帶半價」等優惠，最低185元起就能吃到披薩1個。

★摩斯漢堡
摩斯漢堡6月30日前推出「MOS超值省優惠券」，有6大系列共18種組合優惠，包括超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、和風蔬活牛肉堡、摘鮮綠元氣牛肉堡下殺「銅板優惠價」最低59元起；「+10元多1件」優惠品項有黃金地瓜薯條、可樂／雪碧、摩斯咖啡、耶加雪菲。

另外還有「元氣早餐推薦」，最低45元就能吃到漢堡1顆；「飲品任選99元」可享9款指定飲品任選2杯只要99元；以及「超值獨享餐159元」共3款、「美味分享餐259元」共2款，只要於門市出示優惠券即可享優惠。

★麥當勞
麥當勞APP歡樂送即日起至7月15日祭出「4大品項買1送1」，優惠品項包括「大薯」、「薯餅」、「勁辣香雞翅」、「冰蜂蜜奶茶」、「熱蜂蜜奶茶」，優惠券開放重複使用，不適用於外送平台及部分門市。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客祭出一系列618優惠。

★必勝客
必勝客即日起祭出「6大最新優惠」，包括外送買大送大再享免運、外帶買大送大限時加碼送人氣副食4選1+飲料，CP值超高；還有「大比薩分享餐399元」、「3個大比薩888元」等優惠，最多現折超過千元。

●外送免運再升級買大送大
販售期間：即日起至6月23日
販售地點：全台門市、官網、PK APP
優惠內容：外送買大比薩送大比薩（以價高者計價）

●外帶買大送大再升級送副食+飲料
販售期間：即日起至6月23日
販售地點：全門市、官網、PK APP
優惠內容：外帶買大比薩送大比薩（以價高者計價）+副食4選1（和風鱈魚塊5塊／黃金雞柳條4條／德國芝心腸3個／酥炸杏鮑菇1份）+飲料2選1（可樂1.25L／七喜1.25L）

●免運外送私廚美味6折
販售期間：即日起至6月30日 (限平日)
販售地點：全門市、官網、PK APP
優惠內容：免運外送5種私廚美味大比薩享6折優惠，限平日單點；優惠口味包括松露干貝鮮蝦起司／法式海陸盛宴／泰式檸檬椒麻豬／經典費城起司牛肉／金沙黃金脆雞

●大比薩分享餐399元
販售期間：即日起至6月18日
販售地點：全門市、官網、PK APP
優惠內容：一個660（含）元以下口味大比薩+黃金和風鱈魚塊5塊+巧克力QQ球5顆+酥炸嫩雞球特價399元起

●3個大比薩888元
販售期間：即日起至6月18日
販售地點：全門市、PK APP
優惠內容：第1個大比薩口味限定555元至790元口味，第2個、第3個大比薩口味限555元至565元口味，特價888元

●3個大比薩+2份副食999元
販售期間：即日起至6月18日
販售地點：全門市、官網、PK APP
優惠內容：第1個大比薩口味限定555元至790元口味，第2個、第3個大比薩口味限555元至565元口味+指定副食3選2（巧克力QQ球10顆／酥炸嫩雞球／薯金幣大份），特價999元

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