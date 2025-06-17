2大速食店「周三優惠」先看　肯德基買1送1、頂呱呱下殺77折

▲肯德基周三豪撒3大優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2大速食店「周三限定優惠」先看，肯德基豪撒超值優惠券，有雞塊買1送1、花生熔岩咔啦雞腿堡第2件3折；頂呱呱則推炸雞+呱呱包組合下殺77折，小確幸一次收。

肯德基PK APP於6月18日上午10時30分起祭出「3大限量超值優惠券」，有「4塊雞塊買1送1」特價49元；「6塊炸雞激省56折桶餐」，內含6塊咔啦脆雞特價239元，以及「花生熔岩咔啦雞腿堡第2件3折」特價165元，以上優惠券限當日使用，送完為止。

▲頂呱呱周三會員日優惠出爐。

頂呱呱本周三會員日祭出「雞哩呱啦組99元」限定優惠，內含呱呱包1顆、原味炸雞1隻只要99元，較原價可享77折優惠，6月18日限時1天開跑，限於門市兌換，每券限換1次，桃園機場店、松山機場店不適用此優惠。

▲漢堡王加碼優惠券一次看。

漢堡王至6月23日前則祭出最新加碼優惠券，一共有3大系列共8種優惠組合，包括「金桔漢堡系列任選（金桔豬排堡／金桔海老堡）」、「洋蔥圈烤牛堡」皆可享買1送1；「雞薯條」、「經典脆雞堡」、「大份洋蔥圈」享加10元多1件；「金桔海老堡」、「金桔黃金豬排堡」、「雙層小華堡」則只要99元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不適用此優惠。