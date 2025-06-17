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陸電動車企逾3成流動負債高於流動資產　2026或進入新一輪「淘汰賽」

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

▲大陸電動車市預計將進入盤整階段。（圖／CFP，下同）

文／香港01

英國媒體近日報導，根據中國上市車企截至2024年底的財務數據，有超過三分之一車企的流動負債已超過流動資產，顯示出嚴重的營運資金壓力。其中，以中國電動車龍頭比亞迪的赤字最為嚴重。對於英國媒體的置評請求，比亞迪方面則是拒絕回應。

▲新能源車,電動車,車市。（圖／CFP）

報導指出，截至2024年底，比亞迪的營運資金赤字達1255億元（人民幣，下同），其次為吉利、蔚來、賽力斯、北汽與江淮汽車，這五家公司合計的營運資金赤字則達1780億元。

中信證券汽車產業分析師Yin Xinchi表示，淨流動資產下跌說明現金消耗速度加快，當淨流動資產一直下降，流動性風險加大。同時，根據目前趨勢判斷，2026年中國汽車產業將進入新一輪淘汰階段，「在過程中有公司將因流動性危機而倒閉。」

報導稱，2025年第一季中國車企的平均利潤率為3.9%，比去（2024）年同期下降0.7個百分點。然而，比亞迪在該季度的利潤情況有所改善。

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

隨著中國電動車市場競爭加劇，所謂「內捲」現象再度引起關注。中國長城汽車董事長魏建軍上（5）月受訪時警告，一些車企為追求市值與股價，已對產業安全造成威脅，「現在汽車產業裡邊的『恆大』已經出現，只不過沒爆而已」。

近期主導多輪降價促銷的比亞迪也被業界暗指為汽車版「恆大」。其他車企為跟進比亞迪策略紛紛調降售價，導致產業進一步承壓。

中國工業和信息化部部長李樂成近日要求整頓車企內捲行為，多家車廠其後承諾將應收帳款的付款週期縮短至60天內，以緩解供應商資金壓力，穩定產業鏈上下游。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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