回家就是要錢打人　家暴父提告「要求3子女養他到死」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

老翁阿榮（化名）雖然名下有7輛汽車，但因病無法工作，所以決定對3名子女提告索要扶養費，直到他死亡為止；3名子女則反控阿榮家暴，每次回家就是要錢、打人，還逼母親拿出10萬元才答應離婚，從未盡過為人父的責任。台南地院法官日前審理之後，裁定駁回阿榮的聲請，並同意免除子女們對他的扶養義務。

▲阿榮要求3名子女支付扶養費，卻被子女們反控家暴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿榮在判決書中主張，他因病無法工作，不能維持生活，雖然名下有7輛汽車，但都是之前經營二手車工作時登記的，那些汽車實際上都已經無法使用，毫無經濟價值，因此希望3名子女每個月各支付5172元的扶養費，直到他死亡為止。

不過，阿榮的子女反控，父親在他們年幼時就與母親離婚，離婚後從未盡過扶養義務，縱使偶爾返家也只是為了要錢，要不到錢便動手打人，父親無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，因而希望法官准許免除他們對父親的扶養義務。

其中一名子女補充道，父親每次回來都會將家中財物拿走，母親如果不從就會遭到打罵，家中開銷都是母親一肩扛起，後來母親受不了想要離婚，父親還開口索要10萬元，等拿到錢才同意離婚。

面對子女們的指控，阿榮均未提出爭執。台南地院法官認為，經查，3名子女均有各自的生活要顧，他們皆無餘力支付扶養費，考量到阿榮過往的行為，最終認定阿榮的請求為無理由，應予駁回，同時准許免除子女們對父親的扶養義務，全案仍可抗告。

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