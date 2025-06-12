台南男吸膠後猛砍友人11刀致死　國民法官判11年+監護5年

▲台南地院國民法官認定陳男持刀殺人因果關係中斷，認犯殺人未遂罪，判刑11年並監護5年。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南陳姓男子出獄後借住友人家中，疑不滿遭言語羞辱，竟在深夜吸食強力膠後持菜刀狠砍對方頭部11刀，被害人送醫撐了10多天才因慢性出血死亡，台南地院國民法官審理認為，雙方之間存在「因果關係中斷」，不構成殺人既遂，12日依殺人未遂罪、累犯加重及精神狀況減刑規定，判處有期徒刑11年，並在服刑完畢後施以5年監護處分。

判決資料指出，現年約40多歲陳姓男子，曾因暴力前科入獄，2024年1月30日出獄後，暫借住在台南市仁德區成功一街的賈姓友人家中。陳男自稱長期遭對方言語辱罵，2024年2月2日凌晨2時許，在2樓廁所吸食強力膠後情緒失控，從廚房取出菜刀，趁被害人不備朝頭部連砍至少11刀，導致對方頭部外傷併慢性出血，行兇後逃逸。

被害人自行服藥未就醫，警方2月11日曾上門探視但未強制送醫。直到2月20日，1樓房客察覺異狀報警，警方上樓才發現被害人明顯死亡。法醫鑑定顯示，死者因頭部創傷引起慢性失血導致「低容積性休克」而亡，推估死亡時間為2月12-15日（即被告行兇後10-13日）之間。

國民法官合議庭考量陳男雖有多次暴力前科、行為手段兇殘，犯後藏匿刀械與血衣，未曾道歉或賠償，顯示高再犯風險，但亦考量嘉南療養院精神鑑定，證實他長期吸食強力膠已導致「認知障礙症」，行為控制能力顯著降低，應予以減刑，並施以後續監護處分，以利社會安全與醫療資源介入，依殺未遂罪判處有期徒刑11年，並在服刑完畢後施以5年監護處分。本案可上訴。