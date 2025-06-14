譚艾珍遭詐騙98萬　車手判刑1年10個月、判賠全額

記者黃翊婷／綜合報導

資深演員譚艾珍去年遭假檢警詐騙98萬元，30歲李姓車手落網後，她對車手提出刑事附帶民事訴訟。判決結果公布，刑事部分，台南地院法官依犯3人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，判處李男有期徒刑1年10個月；民事部分，法官裁定李男應賠償98萬元。

▲譚艾珍曾遭假檢警詐騙，她選擇勇敢站出來分享自身經驗，並擔任台南市防詐大使協助宣導。（資料照／記者林東良翻攝）

判決書中記載，李男自2024年8月31日起加入某詐騙集團擔任取款車手，該詐團成員先是佯裝成桃園戶政事務所人員，打電話給譚艾珍，聲稱有人利用她的資料辦理戶口遷移，聽到譚艾珍說這是詐騙之後，立刻將電話轉接給自稱為165反詐騙的警官，進一步誆騙譚艾珍涉及詐欺洗錢、販毒等案件，可能面臨逮捕羈押。

接著，詐團又把電話轉給自稱是台北市地檢署檢察官的人，以話術誘騙譚艾珍分成2次交付200萬元款項，隨後指派李男前往第一次收款，並給予李男一張偽造的、印有台中地院公印文的「請求暫緩執行凍結令申請書」，書面所載金額為98萬元。

不過，李男第二次前往收款時，因形跡可疑受到警方盤查，結果當場被抓包是詐騙車手，進而被逮。事後，譚艾珍對李男提出刑事附帶民事訴訟。

刑事部分，台南地院法官認為，李男擔任詐團車手，還假冒公務員向受害者收取款項，雖然他已經坦承犯行，但至今未能與受害者達和解或賠償損失，因此依犯3人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年10個月。

民事部分，法官認為，李男與詐團成員的詐欺行為，與受害者所受的損害間具有相當因果關係，李男與詐團成員應共同負擔連帶侵權行為賠償責任，最終判他應賠償98萬元。