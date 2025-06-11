酒駕4犯求罰金換自由　駕駛搬出「父母悲情牌」1原因被駁回

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）在2008年2月至2025年1月間共有4次酒駕紀錄，其中2次釀成事故，第4次酒駕被抓時，他被法院判處有期徒刑4個月確定。阿興入監服刑之後，以家中父母、生計需要他照料為由，向台南地院聲明異議，希望獲得易科罰金的機會，但日前被法官裁定駁回。

▲阿興因酒駕肇事被判刑，他希望獲得易科罰金的機會，但被法官裁定駁回。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）



判決書中記載，阿興最近一次酒駕被抓是在今年1月，加上有釀成事故，因而被法院判處有期徒刑4個月；他入監服刑之後，決定向法院聲明異議，強調父親因車禍受傷，無法工作，所以希望能獲得易科罰金的機會，家中生計、父母生活目前都靠他一人支撐。

不過，檢方表示，阿興在2008年2月至2025年1月間共有4次酒駕被抓的記錄，其中2次發生事故，第一次繳交罰金7.8萬元、第二次獲准易科罰金、第三次獲准易服社會勞動，但他在執行完畢後仍沒有記取教訓，依舊酒駕上路再犯本案，可見易科罰金或易服社會勞動的執行，已經無法達到矯正的效果。

阿興提出執行異議申請書之後，經檢方審查，發現他明知隔天早上要騎車出門，睡前仍喝酒精濃度高的酒，可見遵法意識低；退一步而言，若依他所說有工作養家的需求，現實上也不可能完成社會勞動時數的要求，所以檢方還是沒有同意讓他易科罰金或易服社會勞動。

台南地院法官認為，檢方在此案中已給予阿興陳述意見的機會，執行指揮程序也沒有重大違誤，過程均符合正當法律程序的要求，而且現行刑法第41條第1項有關得易科罰金的規定，已刪除「因職業、家庭等事由，執行顯有困難」的部分，最終認定阿興的主張為無理由，裁定駁回。

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