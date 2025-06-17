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法官問：罷免雙吳誰下令造假？　國民黨2黨工回「我們決定！」

▲在押黃呂錦茹、初文卿、姚富文三人送審北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（左）與初文卿、姚富文（前中）因罷免案涉幽靈連署等造假，3人均在押，起訴後今（17日）被法官裁定繼續羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市黨部提案罷免民進黨立委吳沛憶與吳思瑤，出現「幽靈連署」等造假情形，市黨部主委黃呂錦茹等5人被起訴涉犯偽造文書等罪嫌，與黃呂一同在押的被告黨工初文卿、姚富文，今（17日）被法官提訊召開接押庭，2人均認罪，但被問到誰下令主導，2人異口同聲說「我們2人共同決定！」

初文卿時任國民黨台北市黨部書記長，承審法官今下午召開接押庭，他首先應訊，承認觸犯偽造文書罪，但否認涉犯《個人資料保護法》、因他沒親手抄寫連署書，也沒下載黨員名冊加以運用，僅負責整理志工抄好的提議人名冊與蓋印。

辯護律師恭維檢方調查縝密、蒐證完備，下從涉案志工、上至黨部相關幹部，都已具結作證，代表初男已無勾串滅證之虞，也無逃亡能力，建請交保。

▲▼國民黨罷免連署偽造文書案，台北市黨部書記長初文卿。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨台北市黨部書記長初文卿。（資料照／記者劉昌松攝）

檢方回敬謝謝律師肯定、自認偵查作為向來態度嚴謹，但話鋒一轉，指黃呂錦茹有無指示造假，初文卿對此有避重就輕之虞，黃呂到起訴時仍不認罪，初男身為下屬，供詞對犯行、決策過程仍有保留，與常情不符。

檢方主張本案雖非重罪，但案情特殊，影響層面和一般犯罪不同，初文卿仍有勾串共犯之虞，建請繼續羈押禁見。律師不服氣，認為不能僅因初男沒「百分百講到共犯」而續押，依現有卷證「有信心檢方能論告、法院能妥適判決」。

法官單刀直入問「誰決定抄寫提議人名冊」，初文卿語氣閃躲地說大家沒特別討論，因時間很趕、抄寫是唯一方式，法官質疑「總要有一個人來組織這件事吧」，初男推稱無人特別指示，「我跟姚富文想說，這件事就是抄寫，於是執行這個工作」。

初男自稱沒有國外就學與工作經驗，也沒親人在國外，他若交保能否回任黨部原職，要看黨中央決定。

▲▼國民黨罷免連署偽造文書案，台北市黨部總幹事姚富文。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市黨部總幹事姚富文（黃衣）。（資料照／記者黃哲民攝）

接著應訊的姚富文，時任國民黨台北市黨部總幹事兼執行長，他也認罪，坦承從國民黨中央黨部黨員資料庫，下載對應罷免綠委選區的黨員名冊，交給同案被告、國民黨台北市黨部第四區黨部執行長陳奎勳，找志工抄寫成罷免的提案人名冊。

姚男聲稱本屆立委就任未滿1年，中選會睜一隻眼閉一隻眼，默許綠營違法發動罷免國民黨立委，國民黨規規矩矩上街連署、可能來不及在法定時間內完成，所以用抄寫方式先送件，國民黨的罷團持續在街頭尋求連署，未來將用於補件。

法官同樣問姚男找志工抄寫名冊，事先有無跟任何長官或黨部高層討論，姚男雖沒聽到初男應訊內容，卻口徑一致說「就是我和初文卿共同決定」，隻字未提黃呂錦茹。姚男說自己沒在國外求學或工作過、也沒親人在國外，他一直從事黨務工作，若交保能否回任原職，他「沒有答案」。

檢方主張不論中選會放縱綠營違法罷免是否屬實，姚男將不相關因素合理化自身犯罪動機，胡亂張冠李戴推稱綠營偷跑罷免，企圖塑造自身遭受政治迫害，「心思動機顯然不純」，更可見若交保很可能與共犯串證。

檢方指出，姚男在偵查中，對於重要案情一概聲稱「忘記」，今庭訊對於何人指示抄寫提議人名冊仍避重就輕、含糊其詞，顯有迴護共同被告之虞，建請繼續羈押禁見。律師表示姚男僅單純陳述對罷免的看法，跟塑造政治迫害無關，姚男無逃亡與勾串滅證之虞，建請停止羈押。

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