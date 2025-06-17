黃呂錦茹哭喊「不要再鬧了」　開不了口認罪：我會死在獄中

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）涉犯罷免連署偽造文書案、目前在押，起訴移審後，法官今（17日）開庭調查是否交保。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被控指示造假罷免綠營立委的提議人名冊，目前在押，昨（16日）被起訴涉犯偽造文書、《個人資料保護法》等罪嫌，今被法官提訊召開接押庭，她數度痛哭說毫無犯意，自認滿腔熱血、不忮不求，人生最後階段卻變成罪犯、遭無情追殺，不但可能死在獄中，更對不起祖先與家庭，最後更哭到說不出話。

黃呂錦茹痛苦模樣，令在場旁聽支持者動容高呼「主委加油！」黃呂錦茹的丈夫更急切往前坐，試圖和妻子對望打氣，黃呂錦茹的律師與法警勸慰眾人平息情緒，黃呂佝僂著身軀哽咽被帶回候審室，法官稍晚將諭知是否繼續羈押禁見。

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（紅圈處）涉犯罷免連署偽造文書案、目前在押，起訴移審後，法官今（17日）開庭調查是否交保。（圖／記者劉昌松攝）

黃呂錦茹今在庭訊之初，不親口回答是否認罪，等辯護律師替她表達無罪答辯、爭取交保後，原本一直瞇眼低頭、神情委靡的她突然滔滔不絕說，這次辦案，她受傷非常大，她原本滿腔熱血、不忮不求，「在座（指旁聽民眾）很多好朋友可以作證，我是中國國民黨終身志工」。

黃呂錦茹先替這次被鎖定罷免的31席國民黨立委叫屈，其中台北市民選出就有5位，為何還沒做滿1年就要被罷免，她哭著說心裡非常痛苦「為何我們的社會跟國家，會變成這樣！」

她自認依照市民與支持者的共識，加上黨中央也計劃參與罷免民進黨台北市2席立委，「本來這個事情不需要發生，如果要罷免，也要實際上有犯錯才罷免，現在變成大家在惡罷，我非常痛苦…」。

黃呂錦茹說自己年紀已大、今年76歲了，若繼續關下去、「我會死在獄中」，她痛哭說人生最後變成罪犯，「為什麼要以這樣的方式結束」、很不光彩，「這不是我一生擔任志工想要追求的」，若因大罷免造成這個結果，「我要如何對得起祖先跟家庭」、「我本來就沒犯意，我只是表達我一點熱誠，就被無情追殺！」

▲黃呂錦茹（前左）偵查中曾無保請回，與國民黨主席朱立倫擁抱，藍衣為黃呂丈夫建築師黃秀莊。（資料照／記者劉昌松攝）

黃呂錦茹這時已哭到爆，聲嘶力竭說「希望社會能公平一點、和平一點！如果繼續把我監禁下去，等於要給我…，嗚嗚嗚～」

法官忙著確認黃呂錦茹說的每個字都正確打進筆錄，又安撫她泣不成聲、是否需休息。黃呂錦茹啜泣約2分鐘，低沉表示連署沒達成，沒辦法罷免吳沛憶跟吳思瑤，「但我還在黑牢中，再這樣下去，我的人生就到了終點，社會還有公平嗎？」

她最後喊話被提案罷免的國民黨31席立委、包含台北市5位立委「都這麼優秀、有做錯什麼？為什麼要罷免？」她也肯定本案共犯黨工初文卿、姚富文有熱忱、願為錯誤付出代價，她本來今天也打算承擔全部罪惡、「不要再鬧下去了」說完又哭不停。

辯護律師主張黃呂錦茹擔任市黨部主委為無給職，與專職黨工無上下隸屬、層層節制關係，罷免綠委的各環節工作，均由時任市黨部書記長初文卿與市黨部總幹事兼執行長姚富文處理，黃呂從未主導下令，她僅關心提案罷免吳沛憶的領銜人因資格不符被更換，以為黨部留存送件副本，可用來重謄1份連署提議人名冊。

律師指稱黃呂錦茹直到重新送件中選會，才知初、姚2人用黨員名冊直接製作提議人名冊，因當時送件期限緊迫，所以沒制止可能涉及偽造的提議人名冊被送件，「主觀充其量是未必故意，而非犯罪主謀」。

律師表示黃呂錦茹願承擔一切政治責任，願辭去市黨部主委，其實先前已多次請辭，更不爭執檢方起訴罪名，僅因起訴犯罪事實跟實情有出入，黃呂錦茹無法完全認罪，律師因此替她主張無罪答辯，且無逃亡與勾串滅證之虞，請求停止羈押養病，願交保並遵守不接觸同案被告與證人等條件。

檢方表示黃呂錦茹到案後，對於重要案情都說「不記得」、「與我無關」，今卻改稱僅和初、姚2人討論重謄提議人名冊、而非利用黨員名冊製作，顯然臨訟杜撰，黃呂不僅是初、姚2人上司，也是直接參與謀議的主導者，加上在國民黨內有極高地位，對共犯與證人有實質影響力，建請繼續羈押禁見以防勾串滅證。