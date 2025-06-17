　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃呂錦茹哭喊「不要再鬧了」　開不了口認罪：我會死在獄中

▲▼國民黨罷免連署偽造文書案，台北市黨部主委黃呂錦茹。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（中）涉犯罷免連署偽造文書案、目前在押，起訴移審後，法官今（17日）開庭調查是否交保。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被控指示造假罷免綠營立委的提議人名冊，目前在押，昨（16日）被起訴涉犯偽造文書、《個人資料保護法》等罪嫌，今被法官提訊召開接押庭，她數度痛哭說毫無犯意，自認滿腔熱血、不忮不求，人生最後階段卻變成罪犯、遭無情追殺，不但可能死在獄中，更對不起祖先與家庭，最後更哭到說不出話。

黃呂錦茹痛苦模樣，令在場旁聽支持者動容高呼「主委加油！」黃呂錦茹的丈夫更急切往前坐，試圖和妻子對望打氣，黃呂錦茹的律師與法警勸慰眾人平息情緒，黃呂佝僂著身軀哽咽被帶回候審室，法官稍晚將諭知是否繼續羈押禁見。

▲▼ 黃呂錦茹移審。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（紅圈處）涉犯罷免連署偽造文書案、目前在押，起訴移審後，法官今（17日）開庭調查是否交保。（圖／記者劉昌松攝）

黃呂錦茹今在庭訊之初，不親口回答是否認罪，等辯護律師替她表達無罪答辯、爭取交保後，原本一直瞇眼低頭、神情委靡的她突然滔滔不絕說，這次辦案，她受傷非常大，她原本滿腔熱血、不忮不求，「在座（指旁聽民眾）很多好朋友可以作證，我是中國國民黨終身志工」。

黃呂錦茹先替這次被鎖定罷免的31席國民黨立委叫屈，其中台北市民選出就有5位，為何還沒做滿1年就要被罷免，她哭著說心裡非常痛苦「為何我們的社會跟國家，會變成這樣！」

她自認依照市民與支持者的共識，加上黨中央也計劃參與罷免民進黨台北市2席立委，「本來這個事情不需要發生，如果要罷免，也要實際上有犯錯才罷免，現在變成大家在惡罷，我非常痛苦…」。

黃呂錦茹說自己年紀已大、今年76歲了，若繼續關下去、「我會死在獄中」，她痛哭說人生最後變成罪犯，「為什麼要以這樣的方式結束」、很不光彩，「這不是我一生擔任志工想要追求的」，若因大罷免造成這個結果，「我要如何對得起祖先跟家庭」、「我本來就沒犯意，我只是表達我一點熱誠，就被無情追殺！」

▲▼國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉幽靈連署無保請回後，與主席朱立倫擁抱，藍衣為黃呂丈夫建築師黃秀莊。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃呂錦茹（前左）偵查中曾無保請回，與國民黨主席朱立倫擁抱，藍衣為黃呂丈夫建築師黃秀莊。（資料照／記者劉昌松攝）

黃呂錦茹這時已哭到爆，聲嘶力竭說「希望社會能公平一點、和平一點！如果繼續把我監禁下去，等於要給我…，嗚嗚嗚～」

法官忙著確認黃呂錦茹說的每個字都正確打進筆錄，又安撫她泣不成聲、是否需休息。黃呂錦茹啜泣約2分鐘，低沉表示連署沒達成，沒辦法罷免吳沛憶跟吳思瑤，「但我還在黑牢中，再這樣下去，我的人生就到了終點，社會還有公平嗎？」

她最後喊話被提案罷免的國民黨31席立委、包含台北市5位立委「都這麼優秀、有做錯什麼？為什麼要罷免？」她也肯定本案共犯黨工初文卿、姚富文有熱忱、願為錯誤付出代價，她本來今天也打算承擔全部罪惡、「不要再鬧下去了」說完又哭不停。

辯護律師主張黃呂錦茹擔任市黨部主委為無給職，與專職黨工無上下隸屬、層層節制關係，罷免綠委的各環節工作，均由時任市黨部書記長初文卿與市黨部總幹事兼執行長姚富文處理，黃呂從未主導下令，她僅關心提案罷免吳沛憶的領銜人因資格不符被更換，以為黨部留存送件副本，可用來重謄1份連署提議人名冊。

律師指稱黃呂錦茹直到重新送件中選會，才知初、姚2人用黨員名冊直接製作提議人名冊，因當時送件期限緊迫，所以沒制止可能涉及偽造的提議人名冊被送件，「主觀充其量是未必故意，而非犯罪主謀」。

律師表示黃呂錦茹願承擔一切政治責任，願辭去市黨部主委，其實先前已多次請辭，更不爭執檢方起訴罪名，僅因起訴犯罪事實跟實情有出入，黃呂錦茹無法完全認罪，律師因此替她主張無罪答辯，且無逃亡與勾串滅證之虞，請求停止羈押養病，願交保並遵守不接觸同案被告與證人等條件。

檢方表示黃呂錦茹到案後，對於重要案情都說「不記得」、「與我無關」，今卻改稱僅和初、姚2人討論重謄提議人名冊、而非利用黨員名冊製作，顯然臨訟杜撰，黃呂不僅是初、姚2人上司，也是直接參與謀議的主導者，加上在國民黨內有極高地位，對共犯與證人有實質影響力，建請繼續羈押禁見以防勾串滅證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃呂錦茹崩潰痛哭　開不了口認罪：我會死在獄中
快訊／高雄軍用卡車鬼切猛撞機車！騎士夫妻1死1傷
兄弟抗議後勁釘鞋！洪總不滿、艾速特一舉動聲援　魔鷹開轟反擊
女高中生「家暴媽媽」！　違反保護令內容被判刑
高雄驚現「1.5公尺天坑」！畫面曝光
牛津大學連續8年認證　《ETtoday》蟬聯台灣網媒「使用率

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗電動二輪車起火「燒到剩骨架」！消防員緊急出動救援

護理師人妻被嫌胸部小！租屋偷吃「鹹濕對話」被抓包

黃呂錦茹哭喊「不要再鬧了」　開不了口認罪：我會死在獄中

鄭文燦涉貪6度開庭攻防「拿錢辦事」　會議光碟94分鐘對話曝光

女高中生「家暴媽媽」！　違反保護令內容被判刑

泰山男為搶監護權失控　持刀挾持妻小、大姨子！警談判救出4人

黃國昌播放偵訊錄音惹議　法務部：干擾審判程序將研議修法

販毒8次瞎扯「母親過世太憂鬱」求輕判　法官打臉重判8年10月

陳歐珀涉收賄遭羈押提抗告　高院法官認「有高度逃亡風險」駁回

台南維冠大樓倒塌29受災戶提國賠1.93億　二審再吞敗

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

苗栗電動二輪車起火「燒到剩骨架」！消防員緊急出動救援

護理師人妻被嫌胸部小！租屋偷吃「鹹濕對話」被抓包

黃呂錦茹哭喊「不要再鬧了」　開不了口認罪：我會死在獄中

鄭文燦涉貪6度開庭攻防「拿錢辦事」　會議光碟94分鐘對話曝光

女高中生「家暴媽媽」！　違反保護令內容被判刑

泰山男為搶監護權失控　持刀挾持妻小、大姨子！警談判救出4人

黃國昌播放偵訊錄音惹議　法務部：干擾審判程序將研議修法

販毒8次瞎扯「母親過世太憂鬱」求輕判　法官打臉重判8年10月

陳歐珀涉收賄遭羈押提抗告　高院法官認「有高度逃亡風險」駁回

台南維冠大樓倒塌29受災戶提國賠1.93億　二審再吞敗

苗栗電動二輪車起火「燒到剩骨架」！消防員緊急出動救援

小旅行可延緩失智！馬偕攜手淡水古蹟博物館打造「社會處方箋」

護理師人妻被嫌胸部小！租屋偷吃「鹹濕對話」被抓包

黃呂錦茹哭喊「不要再鬧了」　開不了口認罪：我會死在獄中

以伊戰爭　以色列和美國決定「最終結局」

髮量少好顯老？營養師教你「改善掉髮」增加髮密度

鑀龍復健順利有望留下？味全龍不鬆懈持續尋找新洋投

憋了3個月終於說！阿滴花1年苦讀義文　檢定成績曝光「口說滿分」

別只看輝達！專家喊話：「這2檔AI股」5年內報酬率爆發

快訊／高雄軍用卡車鬼切猛撞機車！騎士夫妻1死1傷　驚悚畫面曝

女子喝水嗆到險些窒息！　友人摳喉救援網驚：危險救法

社會熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

王文洋的「性掮客」曝光！　前媒體高層財色雙抽

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

北捷新蘆線傳男車廂內高聲吵鬧　一旁乘客急往後閃畫面曝

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打

孝子右腿遭捲入變形身亡　粉碎機奪命現狀曝

30歲女因身份複雜　替「王文洋生子」只能偷養

更多熱門

相關新聞

酸黃國昌「心機重」牽制朱立倫　綠諷：像小學生結伴下課

酸黃國昌「心機重」牽制朱立倫　綠諷：像小學生結伴下課

總統賴清德邀請在野黨領袖18日進行國安簡報。不過，繼民眾黨主席黃國昌今（17日）宣布不出席後，國民黨主席朱立倫稍早也宣布不參加。民進黨立委林俊憲認為很可惜，他也批評黃國昌｢心機很重」，逼得朱立倫受其牽制而不參加，「請國昌主席繼續帶領朱主席，一起往『大罷免大成功』的目標邁進吧」。

瞎！南投選委會又出包　議員批：挖坑給民眾

瞎！南投選委會又出包　議員批：挖坑給民眾

95%罷吳連署抄來的「多位黨工認罪」　吳思瑤：國民黨道歉這麼困難？

95%罷吳連署抄來的「多位黨工認罪」　吳思瑤：國民黨道歉這麼困難？

高雄「雙罷劫」負責人徐尚賢延押2月

高雄「雙罷劫」負責人徐尚賢延押2月

黃呂錦茹被起訴　黃暐瀚：國民黨缺乏病識感

黃呂錦茹被起訴　黃暐瀚：國民黨缺乏病識感

關鍵字：

大罷免連署提議人名冊偽造文書個資法不忮不求

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面