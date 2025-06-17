暴雷仔退散！Threads將推新功能防據透

▲ Meta旗下社群平台Threads。（圖／達志影像／newscom）



記者楊庭蒝／綜合報導

每逢熱門影集或電影上架後，許多觀眾都會上社群平台「爬文」交流心得，卻常在無意間被劇透內容擊中，造成觀影體驗大打折扣。為改善此情況，Meta近日宣布，旗下社群平台Threads本週起開始測試一項新功能，允許用戶在貼文中標記「劇透內容」，有效降低讀者意外「被雷」的機率。

根據《9to5Mac》和《The Verge》等外媒報導，與Telegram、Reddit等平台早已設計出能隱藏貼文部分內容的機制相比，Threads過往對於劇透防護明顯不足，導致不少用戶在「為你推薦」頁面或追蹤名人發文時，常遭突如其來的劇情爆雷，尤其像《絕命終結站：血脈》等話題作上映期間更是頻繁。

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此次新功能的運作方式是，發文者可以在貼文中選取特定文字或圖片，透過手機長按後選擇「標記為劇透」選項，即可將選中內容進行遮蔽處理。被標記的文字在手機裝置上會以浮動點點樣式隱藏，在桌機版則呈現為灰色區塊，需點擊後才會顯示完整內容。這種設計靈感與先前Telegram的劇透標籤功能頗為類似。

Meta發言人布克（Alec Booker）表示，目前此功能仍處於全球測試階段，僅開放部分用戶使用，尚未公布何時會全面上線。不過Meta也指出，此舉不僅有助用戶自律避免不慎劇透，也符合Threads希望打造友善且即時的流行文化討論空間的初衷。

然而，這項功能目前仍需依賴發文者主動操作，是否真能大幅降低劇透風險，仍待觀察。畢竟防雷機制若無法強制或普及使用，仍難杜絕「防君子不防小人」的質疑。