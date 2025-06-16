FB、IG帳號遭「無預警凍結」！　PO女兒公園玩耍照也被封

▲Meta。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

Meta公司近期大規模凍結Facebook與Instagram用戶帳號，引發關注。過去遭凍結多因誹謗、暴力、裸露或垃圾訊息等違規內容，但近期許多用戶表示遭凍結卻「毫無頭緒」，申訴也長期無回應。外界質疑Meta過度依賴AI判定，導致誤判頻傳。

在《ABEMA Prime》節目中，多位受害者與法律專家共同探討此議題。曾任AbemaTV副社長、現為Payme執行長的卜部宏樹透露，自己因在Instagram上傳女兒在公園玩耍的照片，帳號竟遭永久停權。他表示，「系統要求本人認證後，數小時內便通知永久停用。Facebook帳號也同樣遭凍結。」Facebook發出的通知指稱其違反「兒童性剝削」社群規範，卻未說明具體原因。

「2ch」創辦人ひろゆき指出，這反映出美日文化與客服模式的落差。他說，「在美國，企業不會花資源在細緻客服上。日本產品包裝常印有客服電話，但美國企業如微軟幾乎找不到聯絡方式。」

節目團隊也受凍結波及，一名聯絡工作人員的Messenger帳號在對話後被BAN，疑因訊息誤判。他說：「即使是私人訊息，也可能遭Meta系統處置。」

律師河瀨季表示，Facebook雖禁止兒童裸體與性暗示內容，但若照片過度聚焦兒童，也易觸發審查機制。他指出，「使用規範本身定義模糊，一切端看平台如何詮釋。」

節目也提到國際法律的影響。例如法國，即便沒有性暗示，只要涉及兒童，照片就可能違法，學校或社團活動中拍攝也須取得家長書面同意。Meta作為跨國平台，需依最嚴格法律訂定規範，導致其審核標準偏向保守。

目前Meta尚未說明凍結帳號的具體理由，也未針對誤判狀況提出改善方案。律師提醒，發布涉及兒童照片時，應格外留意構圖與描述，以避免帳號遭封。