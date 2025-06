阿湯哥《捍衛戰士》名機燒毀！伊朗F-14「慘淪火球」　驚悚畫面曝

▲伊朗僅存的兩架F-14「雄貓」戰鬥機,疑似遭以色列軍空襲摧毀。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

以色列國防軍(IDF)近日公布畫面指出,其空軍出動無人機對伊朗德黑蘭附近空軍基地發動打擊,摧毀伊朗僅存的兩架F-14「雄貓」戰鬥機。F-14為美國製經典戰機,曾在阿湯哥主演電影《捍衛戰士》中聲名大噪。此行動被IDF定調為預防性打擊,目的是阻止伊朗利用該型戰機攔截以色列軍機。

根據美媒《紐約郵報》,以色列軍透過社群平台X發布空拍影片,顯示兩架F-14戰機在無人機精準打擊下爆炸起火,現場升起巨大火球。發言人德弗林准將(Effie Defrin)證實,此次行動是更大規模軍事行動的一環,屬於以色列對潛在威脅的預先回應。

《以色列時報》記者法比安(Emanuel Fabian)在X上分享的其他畫面,IDF還針對伊朗正準備對以色列發動無人機攻擊的軍人進行打擊,展現擴大軍事反制行動的態勢。

