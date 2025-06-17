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阿湯哥《捍衛戰士》名機燒毀！伊朗F-14「慘淪火球」　驚悚畫面曝

▲▼伊朗僅存的兩架F-14「雄貓」戰鬥機，疑似遭以色列軍空襲摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗僅存的兩架F-14「雄貓」戰鬥機，疑似遭以色列軍空襲摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列國防軍（IDF）近日公布畫面指出，其空軍出動無人機對伊朗德黑蘭附近空軍基地發動打擊，摧毀伊朗僅存的兩架F-14「雄貓」戰鬥機。F-14為美國製經典戰機，曾在阿湯哥主演電影《捍衛戰士》中聲名大噪。此行動被IDF定調為預防性打擊，目的是阻止伊朗利用該型戰機攔截以色列軍機。

根據美媒《紐約郵報》，以色列軍透過社群平台X發布空拍影片，顯示兩架F-14戰機在無人機精準打擊下爆炸起火，現場升起巨大火球。發言人德弗林准將（Effie Defrin）證實，此次行動是更大規模軍事行動的一環，屬於以色列對潛在威脅的預先回應。

《以色列時報》記者法比安（Emanuel Fabian）在X上分享的其他畫面，IDF還針對伊朗正準備對以色列發動無人機攻擊的軍人進行打擊，展現擴大軍事反制行動的態勢。

F-14「雄貓」為雙座雙垂尾戰鬥機，由美國格魯曼公司製造，美軍於1974年讓該機型服役，並在2006年全面退役。伊朗則是從1970年代初由前國王巴勒維政權自美國購入80架，為全球除美國外唯一使用該型戰機的國家。即便美伊關係在1979年因伊斯蘭革命後急遽惡化，伊朗仍持續維持F-14機隊運作。

《The Aviationist》指出，伊朗目前擁有約40至42架F-14，但有軍事分析認為，影片中被摧毀的兩架戰機可能早已無法飛行，處於長期封存狀態，不具實戰能力。

F-14戰機曾因電影《捍衛戰士》深入人心，製作方當年向美國海軍支付約90萬美元取得飛行拍攝機會。該片上映後廣受歡迎，美國海軍甚至曾在電影院外設置招募站，展現軍事與娛樂間的結合效應。F-14也曾在2022年上映的續集《捍衛戰士：獨行俠》中再次亮相。

此事件發生時，正值以色列與伊朗衝突進入第4天。根據目前統計，伊朗已有224人喪生，以色列方面則有24人死亡，雙方對峙情勢持續升高。

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