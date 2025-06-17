黃國昌拒出席國安簡報　吳崢：遺憾但不意外

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

賴清德總統日前為緩解朝野對立，邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌明天（18日）進行國安情勢簡報。不過民眾黨今下午舉行記者會，宣布黃國昌將不會參加明天的國安情勢簡報，民眾黨也痛批民進黨發言人吳崢散布假消息。對此，吳崢回應，這場會議的性質就是分享國安資訊後進行綜合意見交換，實在沒辦法區分什麼時候講國安什麼時候不講國安，對於黃國昌宣布不出席，只能說遺憾但不意外，這個政黨真的把政治操作看得比國家安全更重要。

對於黃國昌今早在民眾黨記者會批評「心智不正常」。吳崢表示，記者來詢問，我聽到也嚇一跳，自認平常是個情緒蠻穩定的人，不會動不動就咆哮、暴怒，黃主席怎會出此一問？後來知道黃國昌又在講國安專報直播的問題，說他沒有要求全程直播，無關國安機密的時候直播就好。

吳崢表示，這個問題，昨天也解釋得很清楚了，這場會議的性質就是分享國安資訊後進行綜合意見交換，實在沒辦法區分什麼時候講國安什麼時候不講國安，如果要為了開直播而限制簡報後討論的範圍，那是本末倒置，喪失了會議本身的目的，這個道理應該不難懂。

吳崢指出，所以早上自己也回應記者，如果黃國昌不想參加國安專報，直說就好，不用東拉西扯一直找藉口做文章，一下是簡單的不適合直播也要來來回回吵這麼久，一下又派發言人出來說如果朱立倫、黃國昌洩密怎麼辦，明顯是在找理由。

對於黃國昌宣布不出席，吳崢表示，還真的跟他預料的一樣，黃國昌出來正式宣布不參加明天的國安專報了，只能說，遺憾但不意外。總統希望聯合朝野政黨共商國安，結果民眾黨要因為直不直播談不攏不來，這個政黨真的把政治操作看得比國家安全更重要。