白營搶先表態！　黃國昌不出席國安簡報：國民黨出席與否都尊重

▲民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修召開記者會回應「總統賴清德邀在野參加國安簡報」。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德邀請主要在野黨領袖於18日進行國安簡報，民眾黨今（17日）召開記者會發布4點聲明，「對於賴清德政府此次草率匆促且充滿政治算計之安排，本黨至感遺憾，主席不克出席此次會議」。民眾黨主席黃國昌說，事前沒有和國民黨朱立倫主席溝通，國民黨出席與否都尊重；另外，民眾黨的決定，事前也未先知會府方，因為「發現過去這段時間，府方比較希望用公開的方式傳遞資訊」。

民眾黨強調，未來將持續敞開善意溝通大門，隨時靜候與賴清德總統以真誠坦率態度，共謀台灣出路。也衷心期盼身兼民進黨主席的賴總統，能以更高的格局、胸襟與智慧，帶領國家人民以最大的共識、化解對立與分歧，修補社會傷痕，以最謙卑的態度，履行總統職權，增進人民福利。

黃國昌說，沒有跟國民黨朱立倫主席有任何溝通，不克出席是民眾黨的立場；至於國民黨朱主席要不要出席，「我們只有尊重，沒有進一步意見或評論」。

至於記者會前是否有向總統府傳達不出席？黃國昌表示，沒有事先知會，「我發現過去這段時間，府方比較希望用公開的方式傳遞資訊，所以相信這樣子的回應應該蠻清楚」。

媒體問到，選擇不去的主要原因是哪一點？黃國昌說，520的時候，總統賴清德拋出的是要真誠坦率、交換意見、共商國是，經過非常混亂的過程，民眾黨所收到的就是一個國安情勢簡報。這跟一開始所說，針對台灣目前國內外所面對的重要問題、人民所關心的重要議題，能真誠坦率交換意見，相信大家都可以看得出來中間的落差之巨大。

黃國昌提到，過去這段時間中，在媒體上、網路上，有各式各樣評論的意見，也都清楚點出，所謂朝野政黨領袖坐下來直接溝通交換意見，要回應的事情是人民關切的重大議題，「當出現存在這麼巨大落差時候，老實說跟台灣社會台灣人民的期待相去甚遠」。

至於保密協議一事，黃國昌說明，做為法律人，他有點驚訝，這怎麼會成為一個問題。他指出，什麼樣的資訊是屬於絕對機密、極機密、機密，完全是依照國家機密保護法的規定，什麼資訊透過什麼程序、是什麼等級的機密，法律上的位階跟定性是由法律決定，不是由一個人的意志決定。

「因此，經過國家機密保護法和定為絕對機密或及機密的資訊，本來就是法律上要保護的機密課題，對外傳輸跟討論也要合乎程序。」黃國昌說，所謂簽保密協議這事，從法律觀點來講，或許總統府的發言系統有必要再重新回顧一下，一個正常民主法治國家對於機密的界定要見與法律程序，跟一般人跟人之間所講的NDA，完全不相屬的事實。

黃國昌說，大家簡單想一想，如果國家機密保護是透過簽署NDA決定的話，這樣整個國家的機密保護系統真的存在非常大的危機。這1、2天出現的保密協議討論，在一個法治國家中理解這事情，是危險且錯誤的觀念。