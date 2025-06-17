台東縣府與勵馨基金會推動家事支持服務　免費法律諮詢+心理協助

▲台東縣政府攜手勵馨基金會，推動家事支持。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為回應家庭型態日益多元所帶來的法律與親職挑戰，台東縣政府攜手勵馨基金會台東分事務所，於台東地方法院設置「家事事件服務中心」，提供專業社工駐點服務，針對婚姻、扶養、監護權、親子會面及保護令等家事事件，免費提供法律諮詢、心理支持、陪同出庭與親職教育等全方位協助，協助民眾減輕家事訴訟帶來的壓力與衝擊。

社會處長陳淑蘭表示，近年家事事件類型與樣態日趨複雜，許多案件不僅涉及法律爭議，更反映出家庭關係、情緒支持與親職功能的挑戰。陳處長指出，在面對涉及未成年子女的親權或探視訴訟時，法院將「未成年子女的最佳利益」作為審理核心，重視子女意願與父母的照顧能力。她呼籲家長以合作、理性與友善的態度面對法律程序，為孩子建立穩定、安全的成長環境。

社會處補充，勵馨基金會台東分事務所自2003年設立以來，長期提供親密關係與家庭暴力被害人支持服務，並於2015年起駐點台東地方法院，推動家事服務中心運作。除了日常個案服務外，今年更積極走入社區與矯正機構，包括前進泰源監獄推動人身安全及共親職理念、至各關懷據點辦理有獎徵答宣導活動，強化社會大眾對於離異家庭親職合作的認識與實踐。

社會處也分享一則具體服務案例：一名就讀小學的瑄瑄在父母離婚後由父親獨自照顧，父親因擔心孩子排斥母親而拒絕其探視。母親不得不透過法院申請「會面交往」訴訟。在社工介入協助下，陪同雙方逐步安排安全且具支持性的會面計畫，使父親逐漸釋疑、母親得以安心陪伴瑄瑄，最終恢復親子間的互動與情感聯繫，重建孩子的安全感與歸屬。

台東縣政府強調，家事服務中心為處理家庭關係衝突的重要橋樑，不僅提供法律與心理的雙重支持，也協助法院與社會福利體系有效銜接，降低家庭紛爭對兒童與青少年造成的傷害。縣民如需相關諮詢或協助，可聯繫勵馨基金會台東分事務所駐台東地院家事事件服務中心（089-310130轉1309），或洽詢台東縣政府社會處兒少及婦女福利科（089-345106）。