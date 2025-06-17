　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣府與勵馨基金會推動家事支持服務　免費法律諮詢+心理協助

▲台東縣政府攜手勵馨基金會，推動家事支持。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣政府攜手勵馨基金會，推動家事支持。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為回應家庭型態日益多元所帶來的法律與親職挑戰，台東縣政府攜手勵馨基金會台東分事務所，於台東地方法院設置「家事事件服務中心」，提供專業社工駐點服務，針對婚姻、扶養、監護權、親子會面及保護令等家事事件，免費提供法律諮詢、心理支持、陪同出庭與親職教育等全方位協助，協助民眾減輕家事訴訟帶來的壓力與衝擊。

社會處長陳淑蘭表示，近年家事事件類型與樣態日趨複雜，許多案件不僅涉及法律爭議，更反映出家庭關係、情緒支持與親職功能的挑戰。陳處長指出，在面對涉及未成年子女的親權或探視訴訟時，法院將「未成年子女的最佳利益」作為審理核心，重視子女意願與父母的照顧能力。她呼籲家長以合作、理性與友善的態度面對法律程序，為孩子建立穩定、安全的成長環境。

社會處補充，勵馨基金會台東分事務所自2003年設立以來，長期提供親密關係與家庭暴力被害人支持服務，並於2015年起駐點台東地方法院，推動家事服務中心運作。除了日常個案服務外，今年更積極走入社區與矯正機構，包括前進泰源監獄推動人身安全及共親職理念、至各關懷據點辦理有獎徵答宣導活動，強化社會大眾對於離異家庭親職合作的認識與實踐。

社會處也分享一則具體服務案例：一名就讀小學的瑄瑄在父母離婚後由父親獨自照顧，父親因擔心孩子排斥母親而拒絕其探視。母親不得不透過法院申請「會面交往」訴訟。在社工介入協助下，陪同雙方逐步安排安全且具支持性的會面計畫，使父親逐漸釋疑、母親得以安心陪伴瑄瑄，最終恢復親子間的互動與情感聯繫，重建孩子的安全感與歸屬。

台東縣政府強調，家事服務中心為處理家庭關係衝突的重要橋樑，不僅提供法律與心理的雙重支持，也協助法院與社會福利體系有效銜接，降低家庭紛爭對兒童與青少年造成的傷害。縣民如需相關諮詢或協助，可聯繫勵馨基金會台東分事務所駐台東地院家事事件服務中心（089-310130轉1309），或洽詢台東縣政府社會處兒少及婦女福利科（089-345106）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗警告以色列：未來幾小時內「新一波猛攻」　動用先進武器
快訊／跟進民眾黨！　國民黨宣布：明天不出席國安簡報
「炸彈媽」驚魂！險釀火燒車　長腿辣妹捧水救援
80歲爺癌末住院「只求3件事」安詳離世　醫讚嘆：超瀟灑
快訊／00939開獎！　配息刷新高
快訊／統一獅林靖凱左膝動刀　球季提前報銷
中職測試會通過名單揭曉！50位新秀獲球團推薦投入選秀
電動機車補助升級　3項金額調升

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

永續方舟館推出太陽能鍋實作課　落實「食」在低碳生活

林燕祝踢爆台南農地魚塭淪陷　市府追查不到的黑數還有多少？

從旅途走入人心！奇美醫院攜手旅行社　助蘭嶼醫療服務升級

毒駕4年暴增百倍　林燕祝踢爆台南警用過期8個月毒品試劑！

枋寮警攜手慈善團體關懷弱勢家庭　同步打詐+交安宣導

夏日戲水結伴同行！「Go Ocean」 APP掌握海象守護安全

萬吉建設募款300萬　捐助屏東基督教醫院興建新院區

民進黨「欺人太甚」！　方一峰轟將軍海淡廠突改人喝進肚恐難安

長照3.0！台東打造全齡、全人、全程照顧系統

維護地方通行與河防安全　饒慶鈴視察疏濬工程

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

永續方舟館推出太陽能鍋實作課　落實「食」在低碳生活

林燕祝踢爆台南農地魚塭淪陷　市府追查不到的黑數還有多少？

從旅途走入人心！奇美醫院攜手旅行社　助蘭嶼醫療服務升級

毒駕4年暴增百倍　林燕祝踢爆台南警用過期8個月毒品試劑！

枋寮警攜手慈善團體關懷弱勢家庭　同步打詐+交安宣導

夏日戲水結伴同行！「Go Ocean」 APP掌握海象守護安全

萬吉建設募款300萬　捐助屏東基督教醫院興建新院區

民進黨「欺人太甚」！　方一峰轟將軍海淡廠突改人喝進肚恐難安

長照3.0！台東打造全齡、全人、全程照顧系統

維護地方通行與河防安全　饒慶鈴視察疏濬工程

5億高中生遺產歸誰明天揭曉　夏男已入獄！賴母樂觀看待

碩士學歷當主管！老爸擁5房3地「卻超愛撿回收」　她崩潰：怎溝通

一堆人丟錯！咖啡杯不是垃圾「也不是紙類」　超商店員曝解答

《恐鬼症》太夯製作人卻說是意外　坦言：根本不玩恐怖遊戲

凱基證券：台股樂觀情緒重回高檔區　下半年布局聚焦ACE

沒下巴害的！消防員患重度呼吸中止症　醫：像1hr「窒息」52次

快訊／午後瞬間大雨！烏來釣客受困沙洲　警消架繩營救

遭Google移除憑證惹議　簡志誠致歉再強調：資安、國安絕無影響

台東縣體育場附近紅綠燈有鳥巢！民眾親見鳥兒飛出　恐影響交安

岳少華大巨蛋「拆彈」解危　陳仕朋大讚：你真的很兇！

女子喝水嗆到險些窒息！　友人摳喉救援網驚：危險救法

地方熱門新聞

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

台中21歲「黑戶青年」生病只吃成藥　市府安排健檢

台南480件小二甲遭爆違法發電蔡育輝怒轟不撤照就告發！

會考成績竟未列入分發李中岑、蔡育輝籲保障學生五專入學權益

議員質疑縣農會設嘉義市恐違法　農會總幹事回應

方一峰轟將軍海淡廠突改人喝進肚恐難安

妻羊水破了他求援　警開道10分鐘抵達

桃園閩南文化節「藝閣踩街」頒獎

戲水變驚險！台南男遭浪沖走緊抓消波塊海巡英勇跳海救人

個資法修正陳亭妃提案全過「非公務機關」應正面表列納管

疾管署調整2劑JN.1疫苗間隔建議為2個月

基隆消防員2周密集訓練　實戰模擬火場求生救援

台南永康疑油漬釀禍！2騎士打滑摔傷

守護合歡北峰3246鞍地　志工栽種原生種植物

更多熱門

相關新聞

台東警深入部落宣導獵槍管理規定

台東警深入部落宣導獵槍管理規定

為促進原住民族傳統文化保留與法治觀念同步發展，台東縣警察局關山分局崁頂派出所於16日晚間19時至20時，在海端鄉崁頂村活動中心舉辦「獵槍管理與野生動物保育法修法部落宣導」活動。此次活動由所長徐金祥主持，並偕同警員邱麗香進行宣講，吸引眾多部落族人踴躍參與。現場互動熱烈，警民雙向溝通順暢，展現警政工作深耕社區、貼近民意的實踐成果。

台東太麻里多元照顧中心正式啟用

台東太麻里多元照顧中心正式啟用

「Go Ocean」平台掌握海象風險　守護戲水安全

「Go Ocean」平台掌握海象風險　守護戲水安全

強化災害應變能量　台東縣辦理漂流木防災聯合演練

強化災害應變能量　台東縣辦理漂流木防災聯合演練

關山鎮電光國小僅1人畢業　獎項全包

關山鎮電光國小僅1人畢業　獎項全包

關鍵字：

家事諮詢台東

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

29歲人妻護理師轉戰AV界

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面