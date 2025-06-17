強化災害應變能量　台東縣辦理漂流木防災聯合演練

▲台東縣舉行漂流木防災聯合演練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升汛期期間對漂流木災害的應變與資源調度能力，林業及自然保育署台東分署於6月16日於卑南溪出海口堤岸舉行「台東縣漂流木防災聯合演練」。本次演練共邀集縣府、水利、警政、觀光、財政、海巡及林業等9個中央及地方機關，約50餘人共同參與，期透過實地模擬，加強橫向聯繫與災害處置協作。

演練模擬4種災害應變情境，從災前整備、災中應變至災後清理，具體操作包括：成立災害應變中心、災情通報機制、災後漂流木調查回報、大量漂流木清理、辨識與集運作業，並開放公告民眾撿拾。演練現場亦設置林產物檢查站，模擬民眾撿拾含有國、公、私有標記或無標記漂流木時的應對程序，落實法令規範與民眾權益保障。

林業及自然保育署台東分署表示，本次聯合演練係因應《處理天然災害漂流木應注意事項》於2022年5月9日修正內容，擴大漂流木公告撿拾條件與時限，從原本「一個月內」撿拾期限，延長至「自指定日起至下次颱風警報或豪雨特報發布前」。此外，若漂流木符合未裁切、無政府標記、末徑小於20公分、長度小於2公尺，或重量低於50公斤等條件者，均可由民眾自由撿拾使用。

同時提醒，若撿拾之漂流木非供自用，需依《森林法》第44條第1項規定及《台灣林產品生產追溯管理作業規範》完成申請與條碼登錄程序，方可進行買賣行為。

分署強調，首次辦理之漂流木防災聯合演練，成功建立跨機關協調聯繫機制與權責分工模式，有助於提升災時處置效率，降低天然災害造成的損害與影響，實現簡政便民、防災減災的目標。