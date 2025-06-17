台東太麻里多元照顧中心正式啟用　打造南迴長照新據點

▲台東太麻里鄉多元照顧中心正式啟用。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化偏鄉高齡照顧資源、縮短長照服務落差，台東縣政府17日正式啟用「太麻里鄉多元照顧服務中心」。該中心結合小規模多機能、日間照顧、居家服務、失智據點與失智症團體家屋等多元服務，成為南迴地區首座全功能照顧據點，為台東長照發展寫下新里程碑。

啟用典禮由台東縣長饒慶鈴主持，衛生福利部長照司司長祝健芳、立法委員黃建賓、陳瑩、太麻里鄉長王重仁及一粒麥子基金會董事長呂信雄等貴賓共同出席，並由台灣新興原住民文化發展協會三和據點帶來熱情演出，展現在地文化活力與社區參與。

該中心由台東縣政府與太麻里鄉公所共同爭取中央補助、總經費近4,000萬元建置完成，並委由一粒麥子基金會營運，導入專業照護團隊與管理模式，落實在地安老願景。中心啟用後預估每年將可服務超過220位長者，顯著補足南迴地區長照資源不足的情況。

饒慶鈴縣長表示，縣府近年積極推動偏鄉長照布建，除已在池上、成功、延平等地設立多元照顧中心，太麻里為縣內第四座。未來也將持續向中央爭取經費與資源，擴充東海岸及南迴地區的長照量能，實現「讓長者在熟悉的社區安心老去」的目標。

王重仁鄉長指出，截至2025年4月，太麻里鄉65歲以上人口已達23%，高齡化挑戰嚴峻。中心自2021年啟動興建，歷經疫情波折，終於於2022年底完工並正式營運。這不僅是南迴地區第一座多元照顧中心，更是太麻里鄉發展長照的重要起點，未來鄉公所將持續強化社區整合，提升照顧可近性與服務品質。

基金會董事長呂信雄表示，此為基金會承接的第二座多元照顧中心，也是台東第六座日照中心、全台第十二座。中心除日間照顧外，更設有失智症團體家屋、居家服務、家庭照顧者支持服務等，為基金會首次設置24小時失智團體家屋，期望打造結合專業與在地特色的全方位照顧模式。

台東縣衛生局補充，中心設有完善的長照設施，真正實踐「社區即照顧場域」、「在地老化」的理念。未來將持續完善全縣照顧網絡，讓每位長者都能在熟悉、安全的生活環境中安享晚年。

▲台東太麻里鄉多元照顧中心正式啟用。（圖／記者楊晨東翻攝）