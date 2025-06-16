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台東關山鎮電光國小僅1人畢業　縣長、鎮長、議長獎全包

▲一人畢業典禮，縣長、鎮長、議長獎全包。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山鎮電光國小一人畢業典禮，縣長、鎮長、議長獎全包。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣關山鎮電光國小今年僅有一名六年級學生林冠成畢業，成為時隔12年後再次僅有單一畢業生的屆次。林冠成也一舉囊括縣長獎、鎮長獎及議長獎等三大獎項，成為全場焦點。

畢業典禮於16日下午舉行，為第78屆國小及幼兒園畢業典禮。校方為僅有的一名畢業生精心規劃儀式，展現對學生的高度重視與祝福。校長蔡正雄表示，雖然今年僅一人畢業，但學校仍安排了完整的「畢業成長營」，包括挑戰合歡山登頂、日月潭SUP立槳體驗，以及從金樽漁港划獨木舟前往「成功」港，象徵畢業生迎向未來的自信與勇氣。

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校長也勉勵林冠成，畢業只是學習旅程的一個階段，進入國中後要勇於嘗試、不斷學習，才能逐步茁壯成長。

代表台東縣議員陳宏宗出席的秘書周福安表示，初聽只有一名畢業生時難免感到孤單，但從校方的介紹中感受到林冠成獲得全體師長滿滿的愛與支持。他也肯定電光國小在教學上的多元規劃，課程涵蓋山海體驗、藝文與體育活動，吸引池上及關山地區的學生前來就讀，並感謝關山鎮公所「幸福巴士」接送學生，協助解決交通問題。

關山鎮鎮長亦親自出席典禮，並承諾只要學生上下學有需求，鎮公所將持續提供「幸福巴士」專車接送服務，讓家長安心。

畢業班導師羅念恩表示，雖然班上只有一名學生，但林冠成從不遲到，也僅因生病請假兩天，展現良好學習態度。他幽默地說：「沒有輪值問題、沒有分組討論的煩惱，全靠他一人撐起整個班級！」

在致詞中，林冠成感謝所有陪伴他六年學習旅程的師長與校長，並感性表示，是背後無數人的支持，讓他得以站在幸福與希望之中，展開全新的人生篇章。

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