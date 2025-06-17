警深入部落宣導獵槍管理規定　文化保障與用槍安全雙贏

▲派出所深入部落宣導「獵槍管理與法令新知」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為促進原住民族傳統文化保留與法治觀念同步發展，台東縣警察局關山分局崁頂派出所於16日晚間19時至20時，在海端鄉崁頂村活動中心舉辦「獵槍管理與野生動物保育法修法部落宣導」活動。此次活動由所長徐金祥主持，並偕同警員邱麗香進行宣講，吸引眾多部落族人踴躍參與。現場互動熱烈，警民雙向溝通順暢，展現警政工作深耕社區、貼近民意的實踐成果。

此次宣導重點圍繞於今年3月15日正式施行的《原住民及漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法》。該辦法由內政部會同原住民族委員會與國防部，依據《槍砲彈藥刀械管制條例》授權制定，旨在保障原住民族傳統狩獵文化的同時，確保槍枝使用的合法性與安全性。警方詳細說明自製獵槍須申請許可、接受專業訓練與安全教育，並配合零件與彈藥管理、定期檢測等措施，協助族人依法合規使用自製獵槍，有效提升用槍安全與自我保護能力。

活動也結合多元宣導議題，包括「反毒」、「反詐騙」、「交通安全」及內政部最新推出的「打詐儀錶板」資訊平台，提醒部落長者及青壯年族人注意詐騙新手法，切勿輕信來路不明訊息或冒名親友來電。警方更以實際案例剖析詐騙手法，傳授辨識技巧，並呼籲民眾提高用路警覺，遵守交通規則，共同守護個人與家庭安全。

關山警察分局表示，警察不僅是執法者，更是部落的夥伴。此次主動走入部落辦理宣導，正是希望與族人並肩合作，在守護生活安全的同時，也展現對原民文化的尊重與支持。未來將持續透過深耕式宣導活動，協助族人正確認識並運用相關法規，打造安全、有尊嚴的生活環境。

警方也呼籲，如民眾對獵槍管理新制或其他法令有任何疑問，歡迎向當地派出所洽詢，或撥打110專線諮詢，員警將提供詳盡協助，協助民眾順利因應法令新制，安心生活。