　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

長照3.0！台東打造全齡、全人、全程照顧系統

▲台東打造全齡全人全程照顧系統。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東打造全齡全人全程照顧系統。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

面對台灣高齡化社會快速來臨，政府自2016年起推動「長照2.0」政策，隨後歷經多次修正與擴展，正式邁入「長照3.0」階段。台東縣政府積極配合政策升級，結合地方特色與多元資源，全力推展涵蓋「全齡、全人、全程」的照顧系統，期盼將長照從單一服務走向生活支持網絡，為不同年齡、族群與需求者提供溫暖且有尊嚴的照顧服務。

台東縣政府指出，長照3.0的核心在於「以人為本」與「需求導向」，服務對象已不再限於失能長者，並拓展至失智症患者、身心障礙者、高齡原住民與其照顧者等多元族群。透過「照管專員」與「個案管理」的雙軌服務機制，量身規劃個別化照顧計畫，真正落實「人在哪裡，照顧就到哪裡」的精神。

台東縣衛生局表示，目前全縣已建構完整長照服務網絡，服務涵蓋居家照顧、日間照顧、家庭托顧、專業醫療服務、交通接送、輔具與無障礙改造、喘息服務、營養餐飲等多元項目。特別是「C據點」與「ABC服務網絡」逐步深入社區，推動預防性照顧與延緩失能，讓民眾在熟悉的社區中獲得鄰近、可及又具彈性的照顧支持。

「改變，不是一個人做很多，而是每個人做一點點。」這句話正是長照3.0的精神縮影。台東縣長期照顧推動委員會整合社會處、衛生局、原住民族行政處、教育處及民政處等多個局處資源，推動文化敏感、族群尊重的跨領域照顧體系，特別重視原住民族長者的語言、文化與生活習慣，確保服務落實在地、貼近需求。

除了公部門的政策引導，長照工作更仰賴民間參與與社區力量。台東縣積極辦理家庭照顧者支持課程、社區志工培訓、認知促進活動，強化社區自我照顧能力，讓照顧責任不再由單一家庭承擔，而是轉化為整體社區的共同行動。

為因應數位化時代趨勢，長照3.0也邁向「智慧照顧」新階段。台東縣已逐步導入資訊整合系統、遠距照護、智慧輔具及健康監測設備，提高照顧效率與反應速度，並提升高齡者在家生活的安全與自主。例如，透過遠距通訊技術，照服員可即時連線醫療人員處理突發狀況，減少不必要就醫次數，同時提升第一線照顧服務的專業支援。

「長照3.0由我守護您，改變從一點點開始」不只是口號，而是縣府積極推動的承諾與行動。未來，台東縣政府將持續盤點並整合社區資源、提升服務品質、強化照顧人員專業訓練，同時擴大公私協力與民間參與，共同打造一個讓長者「安居、安心、安老」的理想環境。

台東正走在這條需要耐力與毅力的照顧之路上，一步一腳印地實踐長照政策價值，邁向「全人、全程、全社會參與」的共照新時代，讓每一點努力，成就改變的力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗警告以色列：未來幾小時內「新一波猛攻」　動用先進武器
快訊／跟進民眾黨！　國民黨宣布：明天不出席國安簡報
「炸彈媽」驚魂！險釀火燒車　長腿辣妹捧水救援
80歲爺癌末住院「只求3件事」安詳離世　醫讚嘆：超瀟灑
快訊／00939開獎！　配息刷新高
快訊／統一獅林靖凱左膝動刀　球季提前報銷
中職測試會通過名單揭曉！50位新秀獲球團推薦投入選秀
電動機車補助升級　3項金額調升

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

永續方舟館推出太陽能鍋實作課　落實「食」在低碳生活

林燕祝踢爆台南農地魚塭淪陷　市府追查不到的黑數還有多少？

從旅途走入人心！奇美醫院攜手旅行社　助蘭嶼醫療服務升級

毒駕4年暴增百倍　林燕祝踢爆台南警用過期8個月毒品試劑！

枋寮警攜手慈善團體關懷弱勢家庭　同步打詐+交安宣導

夏日戲水結伴同行！「Go Ocean」 APP掌握海象守護安全

萬吉建設募款300萬　捐助屏東基督教醫院興建新院區

民進黨「欺人太甚」！　方一峰轟將軍海淡廠突改人喝進肚恐難安

長照3.0！台東打造全齡、全人、全程照顧系統

維護地方通行與河防安全　饒慶鈴視察疏濬工程

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

永續方舟館推出太陽能鍋實作課　落實「食」在低碳生活

林燕祝踢爆台南農地魚塭淪陷　市府追查不到的黑數還有多少？

從旅途走入人心！奇美醫院攜手旅行社　助蘭嶼醫療服務升級

毒駕4年暴增百倍　林燕祝踢爆台南警用過期8個月毒品試劑！

枋寮警攜手慈善團體關懷弱勢家庭　同步打詐+交安宣導

夏日戲水結伴同行！「Go Ocean」 APP掌握海象守護安全

萬吉建設募款300萬　捐助屏東基督教醫院興建新院區

民進黨「欺人太甚」！　方一峰轟將軍海淡廠突改人喝進肚恐難安

長照3.0！台東打造全齡、全人、全程照顧系統

維護地方通行與河防安全　饒慶鈴視察疏濬工程

涉非法傾倒廢棄物交保撤銷　前屏東縣議員劉淼松改聲押禁見

5億高中生遺產歸誰明天揭曉　夏男已入獄！賴母樂觀看待

碩士學歷當主管！老爸擁5房3地「卻超愛撿回收」　她崩潰：怎溝通

一堆人丟錯！咖啡杯不是垃圾「也不是紙類」　超商店員曝解答

《恐鬼症》太夯製作人卻說是意外　坦言：根本不玩恐怖遊戲

凱基證券：台股樂觀情緒重回高檔區　下半年布局聚焦ACE

沒下巴害的！消防員患重度呼吸中止症　醫：像1hr「窒息」52次

快訊／午後瞬間大雨！烏來釣客受困沙洲　警消架繩營救

遭Google移除憑證惹議　簡志誠致歉再強調：資安、國安絕無影響

台東縣體育場附近紅綠燈有鳥巢！民眾親見鳥兒飛出　恐影響交安

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

地方熱門新聞

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

台中21歲「黑戶青年」生病只吃成藥　市府安排健檢

台南480件小二甲遭爆違法發電蔡育輝怒轟不撤照就告發！

會考成績竟未列入分發李中岑、蔡育輝籲保障學生五專入學權益

議員質疑縣農會設嘉義市恐違法　農會總幹事回應

方一峰轟將軍海淡廠突改人喝進肚恐難安

妻羊水破了他求援　警開道10分鐘抵達

桃園閩南文化節「藝閣踩街」頒獎

戲水變驚險！台南男遭浪沖走緊抓消波塊海巡英勇跳海救人

個資法修正陳亭妃提案全過「非公務機關」應正面表列納管

疾管署調整2劑JN.1疫苗間隔建議為2個月

基隆消防員2周密集訓練　實戰模擬火場求生救援

台南永康疑油漬釀禍！2騎士打滑摔傷

守護合歡北峰3246鞍地　志工栽種原生種植物

更多熱門

相關新聞

台東縣府與勵馨基金會推動家事支持服務

台東縣府與勵馨基金會推動家事支持服務

為回應家庭型態日益多元所帶來的法律與親職挑戰，台東縣政府攜手勵馨基金會台東分事務所，於台東地方法院設置「家事事件服務中心」，提供專業社工駐點服務，針對婚姻、扶養、監護權、親子會面及保護令等家事事件，免費提供法律諮詢、心理支持、陪同出庭與親職教育等全方位協助，協助民眾減輕家事訴訟帶來的壓力與衝擊。

台東警深入部落宣導獵槍管理規定

台東警深入部落宣導獵槍管理規定

台東太麻里多元照顧中心正式啟用

台東太麻里多元照顧中心正式啟用

「Go Ocean」平台掌握海象風險　守護戲水安全

「Go Ocean」平台掌握海象風險　守護戲水安全

強化災害應變能量　台東縣辦理漂流木防災聯合演練

強化災害應變能量　台東縣辦理漂流木防災聯合演練

關鍵字：

長照照顧台東

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

29歲人妻護理師轉戰AV界

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面