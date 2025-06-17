長照3.0！台東打造全齡、全人、全程照顧系統

▲台東打造全齡全人全程照顧系統。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

面對台灣高齡化社會快速來臨，政府自2016年起推動「長照2.0」政策，隨後歷經多次修正與擴展，正式邁入「長照3.0」階段。台東縣政府積極配合政策升級，結合地方特色與多元資源，全力推展涵蓋「全齡、全人、全程」的照顧系統，期盼將長照從單一服務走向生活支持網絡，為不同年齡、族群與需求者提供溫暖且有尊嚴的照顧服務。

台東縣政府指出，長照3.0的核心在於「以人為本」與「需求導向」，服務對象已不再限於失能長者，並拓展至失智症患者、身心障礙者、高齡原住民與其照顧者等多元族群。透過「照管專員」與「個案管理」的雙軌服務機制，量身規劃個別化照顧計畫，真正落實「人在哪裡，照顧就到哪裡」的精神。

台東縣衛生局表示，目前全縣已建構完整長照服務網絡，服務涵蓋居家照顧、日間照顧、家庭托顧、專業醫療服務、交通接送、輔具與無障礙改造、喘息服務、營養餐飲等多元項目。特別是「C據點」與「ABC服務網絡」逐步深入社區，推動預防性照顧與延緩失能，讓民眾在熟悉的社區中獲得鄰近、可及又具彈性的照顧支持。

「改變，不是一個人做很多，而是每個人做一點點。」這句話正是長照3.0的精神縮影。台東縣長期照顧推動委員會整合社會處、衛生局、原住民族行政處、教育處及民政處等多個局處資源，推動文化敏感、族群尊重的跨領域照顧體系，特別重視原住民族長者的語言、文化與生活習慣，確保服務落實在地、貼近需求。

除了公部門的政策引導，長照工作更仰賴民間參與與社區力量。台東縣積極辦理家庭照顧者支持課程、社區志工培訓、認知促進活動，強化社區自我照顧能力，讓照顧責任不再由單一家庭承擔，而是轉化為整體社區的共同行動。

為因應數位化時代趨勢，長照3.0也邁向「智慧照顧」新階段。台東縣已逐步導入資訊整合系統、遠距照護、智慧輔具及健康監測設備，提高照顧效率與反應速度，並提升高齡者在家生活的安全與自主。例如，透過遠距通訊技術，照服員可即時連線醫療人員處理突發狀況，減少不必要就醫次數，同時提升第一線照顧服務的專業支援。

「長照3.0由我守護您，改變從一點點開始」不只是口號，而是縣府積極推動的承諾與行動。未來，台東縣政府將持續盤點並整合社區資源、提升服務品質、強化照顧人員專業訓練，同時擴大公私協力與民間參與，共同打造一個讓長者「安居、安心、安老」的理想環境。

台東正走在這條需要耐力與毅力的照顧之路上，一步一腳印地實踐長照政策價值，邁向「全人、全程、全社會參與」的共照新時代，讓每一點努力，成就改變的力量。