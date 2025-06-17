　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

維護地方通行與河防安全　饒慶鈴視察疏濬工程

▲饒慶鈴視察南迴東64災修、太麻里溪與文里溪疏濬工程。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲饒慶鈴視察南迴東64災修、太麻里溪與文里溪疏濬工程。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

進入汛期，台東縣各項災害修復及河道疏濬工程正積極推動中。台東縣長饒慶鈴17日率縣府建設處、農業處團隊，聯同太麻里鄉長王重仁及太麻里、金峰鄉公所人員，前往視察南迴東64線道路下邊坡災修工程，以及太麻里溪與文里溪的緊急疏濬進度。饒慶鈴強調，相關工程攸關居民交通安全與河防穩定，施工品質與進度均須確保安全無虞。

建設處指出，東64線因先前豪雨及颱風侵襲導致路面及下邊坡嚴重崩塌，自去年起即展開災修工程。原有道路僅存單線通行，修復工程需兼顧施工安全與交通不中斷。此外，由於道路下邊坡鄰近太麻里溪，且緊靠農田水利署取水口，施工團隊在確保邊坡穩定的同時，也同步考量農業用水需求。目前，部分河道堤岸已完成基礎護坡，半邊橋基礎亦已建成，後續將加速橋面與路基施工，恢復雙向通行。

針對太麻里溪上游因山陀兒颱風等因素導致大量土砂下移，造成金崙溪、文里溪及台東市區太平溪等河道嚴重淤積，影響防洪安全，縣府已向中央爭取3.2億元經費，啟動緊急清疏計畫，目標清除土石量達194萬立方公尺。工程啟動前，縣府即動用災害準備金3,700萬元，搶先完成太麻里溪嘉蘭段及太平溪重點區域約44萬立方公尺的搶修作業。

農業處補充，目前文里溪、沙崙溪及文里溪上游三條坑的清疏工程由廠商進行中，其中文里溪上游三條坑已完成近4萬立方公尺，工程接近完工；其餘兩處預計分別於6月底及9月底前完工。另由鄉公所辦理的木瓜溪、豐收橋、加崙溪及華源野溪整治工程共計4案，總經費約6,130萬元。

建設處說明，針對太麻里溪疏濬作業，已採分標方式同時推動第一、第二工區，有效提升工程進度，目前兩處工區均完成超過四成。雖近期受熱帶性低氣壓影響，南迴沿線山區降雨導致太麻里溪與金崙溪水位上升，但目前皆維持在安全水位範圍內。

縣長饒慶鈴表示，東64線為嘉蘭部落對外交通的命脈，縣府對工程進度與品質高度重視，並多次與太麻里、金峰兩鄉長及議員現勘並交換意見。她感謝地方鄉親在工程期間的理解與配合，期盼早日還給居民一條安全的回家之路。饒慶鈴也強調，山陀兒颱風後，縣府積極爭取專案補助3.2億元用於河道緊急疏濬，並指示團隊全力加速推動。此外，縣府亦已就標餘款約5,700萬元向中央爭取支持，續用於太麻里溪與金崙溪的強化清疏作業，以最大效益運用資源，全面提升縣民生命與財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／跟進民眾黨！　國民黨宣布：明天不出席國安簡報
「炸彈媽」驚魂！險釀火燒車　長腿辣妹捧水救援
80歲爺癌末住院「只求3件事」安詳離世　醫讚嘆：超瀟灑
快訊／00939開獎！　配息刷新高
快訊／統一獅林靖凱左膝動刀　球季提前報銷
中職測試會通過名單揭曉！50位新秀獲球團推薦投入選秀
電動機車補助升級　3項金額調升

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

永續方舟館推出太陽能鍋實作課　落實「食」在低碳生活

林燕祝踢爆台南農地魚塭淪陷　市府追查不到的黑數還有多少？

從旅途走入人心！奇美醫院攜手旅行社　助蘭嶼醫療服務升級

毒駕4年暴增百倍　林燕祝踢爆台南警用過期8個月毒品試劑！

枋寮警攜手慈善團體關懷弱勢家庭　同步打詐+交安宣導

夏日戲水結伴同行！「Go Ocean」 APP掌握海象守護安全

萬吉建設募款300萬　捐助屏東基督教醫院興建新院區

民進黨「欺人太甚」！　方一峰轟將軍海淡廠突改人喝進肚恐難安

長照3.0！台東打造全齡、全人、全程照顧系統

維護地方通行與河防安全　饒慶鈴視察疏濬工程

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

永續方舟館推出太陽能鍋實作課　落實「食」在低碳生活

林燕祝踢爆台南農地魚塭淪陷　市府追查不到的黑數還有多少？

從旅途走入人心！奇美醫院攜手旅行社　助蘭嶼醫療服務升級

毒駕4年暴增百倍　林燕祝踢爆台南警用過期8個月毒品試劑！

枋寮警攜手慈善團體關懷弱勢家庭　同步打詐+交安宣導

夏日戲水結伴同行！「Go Ocean」 APP掌握海象守護安全

萬吉建設募款300萬　捐助屏東基督教醫院興建新院區

民進黨「欺人太甚」！　方一峰轟將軍海淡廠突改人喝進肚恐難安

長照3.0！台東打造全齡、全人、全程照顧系統

維護地方通行與河防安全　饒慶鈴視察疏濬工程

5億高中生遺產歸誰明天揭曉　夏男已入獄！賴母樂觀看待

碩士學歷當主管！老爸擁5房3地「卻超愛撿回收」　她崩潰：怎溝通

一堆人丟錯！咖啡杯不是垃圾「也不是紙類」　超商店員曝解答

《恐鬼症》太夯製作人卻說是意外　坦言：根本不玩恐怖遊戲

凱基證券：台股樂觀情緒重回高檔區　下半年布局聚焦ACE

沒下巴害的！消防員患重度呼吸中止症　醫：像1hr「窒息」52次

快訊／午後瞬間大雨！烏來釣客受困沙洲　警消架繩營救

遭Google移除憑證惹議　簡志誠致歉再強調：資安、國安絕無影響

台東縣體育場附近紅綠燈有鳥巢！民眾親見鳥兒飛出　恐影響交安

岳少華大巨蛋「拆彈」解危　陳仕朋大讚：你真的很兇！

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

地方熱門新聞

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

台中21歲「黑戶青年」生病只吃成藥　市府安排健檢

台南480件小二甲遭爆違法發電蔡育輝怒轟不撤照就告發！

會考成績竟未列入分發李中岑、蔡育輝籲保障學生五專入學權益

議員質疑縣農會設嘉義市恐違法　農會總幹事回應

方一峰轟將軍海淡廠突改人喝進肚恐難安

妻羊水破了他求援　警開道10分鐘抵達

桃園閩南文化節「藝閣踩街」頒獎

戲水變驚險！台南男遭浪沖走緊抓消波塊海巡英勇跳海救人

個資法修正陳亭妃提案全過「非公務機關」應正面表列納管

疾管署調整2劑JN.1疫苗間隔建議為2個月

基隆消防員2周密集訓練　實戰模擬火場求生救援

台南永康疑油漬釀禍！2騎士打滑摔傷

守護合歡北峰3246鞍地　志工栽種原生種植物

更多熱門

相關新聞

快訊／黃國昌不出席國安簡報！　民眾黨發四點聲明：仍持續敞開溝通大門

快訊／黃國昌不出席國安簡報！　民眾黨發四點聲明：仍持續敞開溝通大門

總統賴清德邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等在野領袖，18日進行國安簡報，但藍白是否要出席引發各界關注。民眾黨今（17日）召開記者會，並發布四點聲明，「對於賴清德政府此次草率匆促且充滿政治算計之安排，本黨至感遺憾，主席不克出席此次會議」。

雲豹斑點不像雲　總統府周邊動物圖騰凸槌

雲豹斑點不像雲　總統府周邊動物圖騰凸槌

幕後／賴清德邀在野聽國安簡報　白幕僚嘆做法不夠細緻

幕後／賴清德邀在野聽國安簡報　白幕僚嘆做法不夠細緻

幕後／賴清德在野國安簡報參考6民主國經驗　需具結最高級別保密

幕後／賴清德在野國安簡報參考6民主國經驗　需具結最高級別保密

總統府邀在野聽國安簡報　國民黨團籲拿出誠意提3前提

總統府邀在野聽國安簡報　國民黨團籲拿出誠意提3前提

關鍵字：

工程河川總統府

讀者迴響

熱門新聞

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

雪隧母女吵架下車開打　女兒被丟包原因曝

八方「咖哩口味」鍋貼不賣了？業者回應了

今全台變天！　「雨最大」地區曝

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

網紅安哥悼亡妻　驚見「床躺一具無形女裝」

韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

29歲人妻護理師轉戰AV界

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面