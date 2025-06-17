維護地方通行與河防安全　饒慶鈴視察疏濬工程

▲饒慶鈴視察南迴東64災修、太麻里溪與文里溪疏濬工程。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

進入汛期，台東縣各項災害修復及河道疏濬工程正積極推動中。台東縣長饒慶鈴17日率縣府建設處、農業處團隊，聯同太麻里鄉長王重仁及太麻里、金峰鄉公所人員，前往視察南迴東64線道路下邊坡災修工程，以及太麻里溪與文里溪的緊急疏濬進度。饒慶鈴強調，相關工程攸關居民交通安全與河防穩定，施工品質與進度均須確保安全無虞。

建設處指出，東64線因先前豪雨及颱風侵襲導致路面及下邊坡嚴重崩塌，自去年起即展開災修工程。原有道路僅存單線通行，修復工程需兼顧施工安全與交通不中斷。此外，由於道路下邊坡鄰近太麻里溪，且緊靠農田水利署取水口，施工團隊在確保邊坡穩定的同時，也同步考量農業用水需求。目前，部分河道堤岸已完成基礎護坡，半邊橋基礎亦已建成，後續將加速橋面與路基施工，恢復雙向通行。

針對太麻里溪上游因山陀兒颱風等因素導致大量土砂下移，造成金崙溪、文里溪及台東市區太平溪等河道嚴重淤積，影響防洪安全，縣府已向中央爭取3.2億元經費，啟動緊急清疏計畫，目標清除土石量達194萬立方公尺。工程啟動前，縣府即動用災害準備金3,700萬元，搶先完成太麻里溪嘉蘭段及太平溪重點區域約44萬立方公尺的搶修作業。

農業處補充，目前文里溪、沙崙溪及文里溪上游三條坑的清疏工程由廠商進行中，其中文里溪上游三條坑已完成近4萬立方公尺，工程接近完工；其餘兩處預計分別於6月底及9月底前完工。另由鄉公所辦理的木瓜溪、豐收橋、加崙溪及華源野溪整治工程共計4案，總經費約6,130萬元。

建設處說明，針對太麻里溪疏濬作業，已採分標方式同時推動第一、第二工區，有效提升工程進度，目前兩處工區均完成超過四成。雖近期受熱帶性低氣壓影響，南迴沿線山區降雨導致太麻里溪與金崙溪水位上升，但目前皆維持在安全水位範圍內。

縣長饒慶鈴表示，東64線為嘉蘭部落對外交通的命脈，縣府對工程進度與品質高度重視，並多次與太麻里、金峰兩鄉長及議員現勘並交換意見。她感謝地方鄉親在工程期間的理解與配合，期盼早日還給居民一條安全的回家之路。饒慶鈴也強調，山陀兒颱風後，縣府積極爭取專案補助3.2億元用於河道緊急疏濬，並指示團隊全力加速推動。此外，縣府亦已就標餘款約5,700萬元向中央爭取支持，續用於太麻里溪與金崙溪的強化清疏作業，以最大效益運用資源，全面提升縣民生命與財產安全。