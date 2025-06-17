快訊／才剛上任！　以色列宣布擊斃「伊朗軍方最高階將領」

▲ 以色列聲稱擊斃沙德馬尼。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
以伊互轟第5天，以色列國防軍（IDF）17日聲稱，根據軍情部門掌握的精準情報，藉由一次「突如其來的機會」，已成功擊斃伊朗武裝部隊新任參謀長沙德馬尼（Ali Shadmani）。
綜合《衛報》及《天空新聞》等，以軍在X聲明表示，夜間針對德黑蘭市中心一處有人駐守的指揮中心發動空襲，靠著精準情報成功鎖定並擊殺沙德馬尼。以色列稱他為伊朗最高階軍事將領，為目前伊朗軍中最資深指揮官，也是和最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）關係最為密切的重要人物。
以軍指出，沙德馬尼身兼緊急指揮總部指揮官，接替以色列13日「崛起之獅」行動初期就被擊斃的前參謀長職務，負責指揮伊朗武裝力量。
而沙德馬尼指揮的緊急指揮總部負責批准伊朗作戰決策與攻擊計畫，且他長年擔任軍中高層，對於伊朗對以色列攻擊計畫具有最直接影響力。
以軍強調，殲滅沙德馬尼是以色列對伊朗軍方最高領導層又一次打擊，進一步削弱武裝部隊指揮鏈。
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