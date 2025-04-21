赴日吃A5和牛踩雷　「台語5星評論」勸退台灣人！全場笑翻：天才

▲原PO留下五星評論，內容笑翻網友。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多人會查看店家Google評論，再決定是否要前往用餐，有網友在找大阪餐廳時，看到評論區有篇5星評論，內容用「台語口吻」寫道，點了7000日幣的A5和牛壽喜燒套餐，「呷嘸賀呷欸港覺（沒有好吃的感覺）」，勸有看到此評論的台灣人，可以直接跳過這間店，最後還寫「A5和牛讚讚讚！」笑翻許多網友。

有網友在Threads發文，在Google地圖查大阪好吃的餐廳，看到一則有趣的五星評論，開頭用國語寫下「以下均為台語用法」，接著用台語的發音，留下8行評論，「哇係逮丸囝仔，哇來呷壽喜燒」，點了7000元的套餐，但卻不覺得好吃。

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他坦言，「柯寧尬哇欸口味母湯，嘛有柯寧哇欸嘴是歪嘴雞（可能跟我的口味不搭，也有可能我比較挑剔）」，如果看得懂這則留言，可以直接跳過這間餐廳，最後他寫下「A5和牛讚讚讚」，連用3個「讚」的表情符號。

文章曝光，笑翻許多網友，「我在大阪某家燒肉店Google也是寫：塊陶」、「真的是天才，最後面還加上三個讚，日本人看到：哇這個人說很好吃」、「字字句句都跟著唸的人」、「就算店家用翻譯軟體也翻不出來」、「沒想過評論可以這樣用，而且還無法翻譯」、「不造成店家困擾又真誠的評論」、「這評論是什麼閩南語大挑戰嗎」、「台版摩斯密碼」。

但有網友好奇，既然不好吃，「為何還給五顆星？」其他網友解答，「可能是給5顆星店家有送東西」、「這麼好（難）吃不能只有我吃到！的概念」、「主打一個不好吃不能只有我自己吃到的概念」。還有人將圖片貼給GPT翻譯，結果跟原本意思完全相反，「連GPT都被台語給騙了」。