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23支籤「僅1支海陸」！他打頭陣秒散場　5萬人朝聖笑爛

▲23支籤「僅1支海陸」他打頭陣中獎！畫面曝光　5萬網友朝聖笑爛。（圖／原PO授權引用）

▲他第一個抽就中獎。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨（4）日前去役男抽籤，怎料打頭陣的他，在23分之1的機率下，直接抽中海軍陸戰隊，讓他驚訝地說不出話，現場也爆出歡呼聲。畫面曝光後，狂吸超過5.4萬人按讚，紛紛笑回「真男人」、「742T，學長祝福你，海陸真的是免費的健身養生假期，身體健康才能走更遠的路」。

網友在Threads曬出影片，苦笑表示「23支籤只有1支海陸，我第一個抽......，抽完大家就解散了。有沒有學長可以給個建議，拜託了各位長官。」

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從畫面中可見，原本現場一片安靜，當他抽出海軍陸戰隊的籤後，瞬間傻眼地張大嘴巴，回頭看向眾人，而現場也出現一陣歡呼、拍手聲。

▲23支籤「僅1支海陸」他打頭陣中獎！畫面曝光　5萬網友朝聖笑爛。（圖／原PO授權引用）

▲抽到海軍陸戰隊。（圖／原PO授權引用）

短短1天時間，已超過5.4萬人按讚，不少網友洗版笑說，「當海陸超讚好嗎？可以讓你說嘴一輩子 」、「這就是流量密碼」、「跟我一樣，抽到大家都在笑」、「我朋友抽到海陸，第二次體檢說扁平足要驗退，我朋友堅持要當兵，還簽切結書，退伍後我們超級尊敬他的」、「還是比其他兵種精實一點」、「海陸退伍我會叫你學長的」。

而PO文也釣出不少學長，表示「我是2019年，林口區役男，當時籤筒共有100支籤，包括2支海陸，現場加我總共只有4位役男抽籤，我是第一位抽籤者，結果一發入魂直接中海陸，場面瞬間嗨翻天」、「很好玩啦！下部隊更好玩，780T，我進去是90公斤胖子，出來變70公斤六塊腹肌，現在10年過去了，維持在72-74公斤，自己抽到海陸沒有後悔」、「以海陸來說真的比較不錯，比其他軍種有更多回憶」、「海陸707T路過，歡迎加入，比起其他軍種我很慶幸服務海陸，學了無線電報務、多波道、跑演習全副武裝背77跟著指揮官跑，還兼職軍械士、綜合業務士，我覺得很充實」。

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