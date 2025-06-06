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台南永康瓦斯管線漏整晚！警消急封路　歷經20小時終修復　

▲永康中正北路傳出瓦斯外洩，深夜開挖搜尋洩漏管線，氣體濃度高峰時一度封鎖達300公尺，6日上午9時30分左右，終於確認洩漏點並由瓦斯公司展開搶修作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南永康中正北路一帶5日晚間發生瓦斯洩漏，警消佈水線防護並封閉道路搶修近20小時完成，無人員傷亡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區5日晚間驚傳瓦斯外洩，大台南瓦斯公司設於中正北路一帶的管線發生瓦斯洩漏情形，現場瀰漫異味，引發民眾報案，消防局獲報派員到場處理，立即部署水線警戒並疏散周邊居民，直到今(6日)上午9點才找到洩漏點，歷經近20小時開挖搶修，終於在下午2時39分完成管線更換與檢測，所幸並未造成人員傷亡。

▲永康中正北路傳出瓦斯外洩，深夜開挖搜尋洩漏管線，氣體濃度高峰時一度封鎖達300公尺，6日上午9時30分左右，終於確認洩漏點並由瓦斯公司展開搶修作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局於5日晚上7時9分接獲報案，永康區中正北路疑發生瓦斯洩露事件，消防人車10分鐘抵達現場，確認該處有可燃性氣體逸散，且異味明顯。消防人員通知大台南瓦斯公司技術人員趕抵查處，初步研判為地下管線洩漏，即於晚上7時44分起展開封鎖與檢測作業。

▲永康中正北路傳出瓦斯外洩，深夜開挖搜尋洩漏管線，氣體濃度高峰時一度封鎖達300公尺，6日上午9時30分左右，終於確認洩漏點並由瓦斯公司展開搶修作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

5日晚上9時許，大台南瓦斯搶修人員，陸續於三村國小與蔦松二街附近關閉兩處主要管線閥門，並於深夜10時32分許啟動北側開挖作業，進行新閥頭設置。由於洩漏點鄰近中正七街至中正路路段，警消同步進行交通管制，避免事故擴大，並確保搶修安全。

▲永康中正北路傳出瓦斯外洩，深夜開挖搜尋洩漏管線，氣體濃度高峰時一度封鎖達300公尺，6日上午9時30分左右，終於確認洩漏點並由瓦斯公司展開搶修作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經過一夜監控找尋洩漏點未果，今天上午9時找到洩漏點，下午1時13分許，進行排氣並進行更換管線，現場留鹽行分隊車組持續警戒，其他支援單位返隊。到下午2時39分許，確認瓦斯管線已完成更換並通過檢測，消防單位回報狀況解除，整起事件平安收場，現場無人傷亡。

市府提醒民眾，若聞到異常瓦斯味或懷疑有洩漏情形，務必保持冷靜，避免使用火源並立即通報119，由專業單位協助處理，以防意外發生。

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