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斥資3千5百萬！改善玉里松浦火化場　花蓮縣府匡列2千萬協助

▲縣長徐榛蔚表示，儘管財政資源並不寬裕，已籌措匡列預算2千萬，協助改善火化場設施及提升火化爐具設備。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，儘管財政資源並不寬裕，已籌措匡列預算2千萬，協助改善火化場設施及提升火化爐具設備。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣議員哈尼.噶照於4日縣議會縣政總質詢中關心「松浦火化場改善案」進度，花蓮縣政府民政處代理處長李葳備詢時表示， 本案經玉里鎮公所提報計畫後，已匡列經費並回覆公所，除縣府經費外，也積極與公所向中央爭取補助計畫，部分經費尚待中央核定。

花蓮縣政府說明，經主辦單位玉里鎮公所114年5月提報「玉里鎮114年度空汙設備汰換工程」計畫，所需總經費為3500萬，縣長徐榛蔚非常關心火化設施改善進度，儘管財政資源並不寬裕，業已籌措匡列預算2,000萬元，以協助改善松浦火化場設施及提升火化爐具設備。並依據內政部殯葬設施量能提升計畫，協助公所向中央爭取經費，最高可核定750萬元，差額部分由公所自籌，此部分經費尚待中央核定。

玉里鎮松浦火化場肩負玉里鎮、富里鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、台東縣關山鎮、成功鎮及池上鄉等火化需求，空汙設備設立至今近20年，使用年代久遠並歷經0918震災造成火化爐具及空氣汙染防制設備損壞。

112年3月玉里鎮公所獲內政部及縣府分別補助1260萬元及100萬元辦理殯葬設施震災復建計畫，並於同年11月整修完成。後續因A爐設備滴油起火燃燒以及電氣設備故障而無法使用，C爐則因鼓風機故障而無法使用，目前僅有B爐可以使用，需辦理汰換火化爐具及空氣汙染防制設備。

李處長表示，每年殯葬設施由地方公所提出計畫後，縣府皆積極審查並予以經費支持。縣府宗教禮俗科每年編列預算前，也會徵詢各鄉鎮市公所轄管殯葬設施維護修繕所需，儘管花蓮縣財政資源相當困難，仍會全力協助公所改善保障民眾健康。

花蓮縣府表示，將持續協助各公所改善殯葬設施，也追蹤松浦火化場改善進度，與玉里鎮公所及內政部保持密切聯繫，確保提升地方殯葬服務品質與環境安全。感謝議員先進對地方基礎建設的關心與監督，縣府將秉持民眾福祉為依歸，推動縣內各項基層公共服務建設，保障在地居民生活權益。

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