樋口飯糰為押金吵翻天！女房東控「老闆打人」：我腦震盪頭還在暈

▲高雄「樋口飯糰」晚間爆出衝突。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄鼓山區青海路「樋口飯糰」與邵姓女房東16日晚間再度發生衝突，雙方一度在馬路上高喊「救命」、「救救我們」，驚動警方到場。今(17日)雙方受訪還原始末，飯糰店老闆娘張女控訴房東邵女踹門闖屋、還將東西摔破；而邵女則反控對方惡意不繳租金，老闆樋口甚至還動手打她，導致她下巴腫脹、輕微腦震盪。目前雙方已經互相提出告訴，警方依法受理。

老闆娘張女表示，昨天房東踹門闖入租屋處，還破壞房內物品並開始咆哮，甚至在下樓梯時，邵女還動手推了她一下，雖然她沒有跌倒，但當時情況很危險，丈夫樋口為了保護她，才會伸手揮了一下，因此不小心揮到邵女。張女認為，因租屋糾紛決定提早搬離，但邵女因此拒絕返還押金，「我受這麼多委屈，我還要付違約金？所以我就說我住到七月底，這兩個月就讓你從押金裡面扣！」

而邵女則反控，對方拒絕繳租，只匯了4000多元後，丟下一句「剩下的從押金扣」，這樣合理嗎？因此昨天雙方再度發生衝突，邵女承認有在樓梯處推了張女一下，但力道輕微，張女的腳步絲毫未動，反而是樋口喝了酒，大力揮了她一下，導致她左側下巴腫脹，還因此有輕微腦震盪，「我到現在頭還在暈，嘴巴都是腫的！」

邵女控訴，自己昨天還因為這樣送醫治療，並到警局作筆錄，直到深夜1點多才返家。目前張女已經提告邵侵入住居、恐嚇；邵女也反告恐嚇、傷害，警方現已依法受理。