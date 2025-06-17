　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

樋口飯糰為押金吵翻天！女房東控「老闆打人」：我腦震盪頭還在暈

▲▼高雄「樋口飯糰」深夜傳出救命聲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄「樋口飯糰」晚間爆出衝突。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄鼓山區青海路「樋口飯糰」與邵姓女房東16日晚間再度發生衝突，雙方一度在馬路上高喊「救命」、「救救我們」，驚動警方到場。今(17日)雙方受訪還原始末，飯糰店老闆娘張女控訴房東邵女踹門闖屋、還將東西摔破；而邵女則反控對方惡意不繳租金，老闆樋口甚至還動手打她，導致她下巴腫脹、輕微腦震盪。目前雙方已經互相提出告訴，警方依法受理。

老闆娘張女表示，昨天房東踹門闖入租屋處，還破壞房內物品並開始咆哮，甚至在下樓梯時，邵女還動手推了她一下，雖然她沒有跌倒，但當時情況很危險，丈夫樋口為了保護她，才會伸手揮了一下，因此不小心揮到邵女。張女認為，因租屋糾紛決定提早搬離，但邵女因此拒絕返還押金，「我受這麼多委屈，我還要付違約金？所以我就說我住到七月底，這兩個月就讓你從押金裡面扣！」

而邵女則反控，對方拒絕繳租，只匯了4000多元後，丟下一句「剩下的從押金扣」，這樣合理嗎？因此昨天雙方再度發生衝突，邵女承認有在樓梯處推了張女一下，但力道輕微，張女的腳步絲毫未動，反而是樋口喝了酒，大力揮了她一下，導致她左側下巴腫脹，還因此有輕微腦震盪，「我到現在頭還在暈，嘴巴都是腫的！」

邵女控訴，自己昨天還因為這樣送醫治療，並到警局作筆錄，直到深夜1點多才返家。目前張女已經提告邵侵入住居、恐嚇；邵女也反告恐嚇、傷害，警方現已依法受理。

▲▼高雄「樋口飯糰」深夜傳出救命聲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
母女雪隧下車互毆原因曝！她想播手機音樂...媽要她專心開車
快訊／雷霆正式聽牌！　NBA總冠軍G5大勝
獨／高雄又有大咖！「30億天團」確定來台
富二代、法官兒撈1.5億　辦性愛雜交趴！一審輕判
快訊／19縣市大雨特報！大雷雨炸3地「防冰雹」
北捷新蘆線男大動作吵鬧！乘客急往後閃畫面曝
快訊／王文洋發2聲明反擊！
今天午前雷雨報到炸全台　「北部最劇烈」
「樋口飯糰」衝突原因曝！女房東控惡意不繳租：她只匯4000元
快訊／大谷首局狂飆161公里！　僅投1局退場

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

每月加班45hrs司機中風猝死　法官認定「過勞」判獲賠486萬

台南情侶吵架失控！她開窗丟衣物化妝品洩憤　最高罰2400

南投BMW猛撞路邊賓士釀2傷　肇事駕駛：一時恍神

母女雪隧下車互毆原因曝！她想播手機音樂...媽要她專心開車

騎士停等禮讓遭後車追撞　一查駕駛無照！下場曝光

高雄富二代、法官兒搞詐團　撈1.5億辦吸毒雜交趴！一審判決曝

台中神岡工廠火警！金屬鎂燃燒「2F火煙竄出」畫面曝　3人送醫　

北市信義區夜店外2男開打！黑衣男遭抓傷爆氣...一拳KO對手

樋口飯糰為押金吵翻天！女房東控「老闆打人」：我腦震盪頭還在暈

圍觀車聚燒胎遇警！他嚇到撞警車落跑　喊「有反省」求緩刑失敗

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

每月加班45hrs司機中風猝死　法官認定「過勞」判獲賠486萬

台南情侶吵架失控！她開窗丟衣物化妝品洩憤　最高罰2400

南投BMW猛撞路邊賓士釀2傷　肇事駕駛：一時恍神

母女雪隧下車互毆原因曝！她想播手機音樂...媽要她專心開車

騎士停等禮讓遭後車追撞　一查駕駛無照！下場曝光

高雄富二代、法官兒搞詐團　撈1.5億辦吸毒雜交趴！一審判決曝

台中神岡工廠火警！金屬鎂燃燒「2F火煙竄出」畫面曝　3人送醫　

北市信義區夜店外2男開打！黑衣男遭抓傷爆氣...一拳KO對手

樋口飯糰為押金吵翻天！女房東控「老闆打人」：我腦震盪頭還在暈

圍觀車聚燒胎遇警！他嚇到撞警車落跑　喊「有反省」求緩刑失敗

美光HBM客戶再加一　成功導入AMD AI平台

資深音樂人89歲陳彼得離世！　兒痛發訃告：曲未終，人不散

每月加班45hrs司機中風猝死　法官認定「過勞」判獲賠486萬

黑熊防災盒1380元！他查Amazon傻了「台幣1千有找」：東西更多

黑熊學院防災盒「停電用灯」遭疑簡體字！網解答是日文　產地曝光

羅廷瑋闖社區活動宣講反罷免遭「請離」　住戶砲轟：這不是政治場合

知名高檔義式冰淇淋「Venchi」出包！外帶盒含螢光增白劑

135歲加拉巴哥象龜成為新手爸　動物園同時慶祝生日和首次父親節

台南情侶吵架失控！她開窗丟衣物化妝品洩憤　最高罰2400

快訊／大雷雨轟新北宜蘭　警戒範圍曝

【女孩坐身上香香合影】這是吉祥物 #富藍奇 最幸福的一天 #富邦悍將

社會熱門新聞

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打

王文洋的「性掮客」曝光！　前媒體高層財色雙抽

海陸2特勤中士救5國中生 英雄身分曝光

台中黑戶青年「明天21歲生日」！里長請吃人生首次速食

坑黑幫大哥54億　女騙徒續押

租約起糾紛！「樋口飯糰」老闆娘怒：已對女房東提告

30歲女因身份複雜　替「王文洋生子」只能偷養

更多熱門

相關新聞

空虛人夫找按摩女安慰「懷孕流產」！妻怒告

空虛人夫找按摩女安慰「懷孕流產」！妻怒告

高雄一名人夫新婚隔年，就聲稱空虛、生活壓力大，和按摩店女郎外遇交往，並讓她懷孕流產，妻子發現後怒和丈夫離婚，並將小三告上法院求償80萬元。高雄地院審理，審酌人夫已賠償正宮25萬元，判小三還要再賠20萬元。可上訴。

「樋口飯糰」衝突原因曝！女房東控業者惡意不繳租

「樋口飯糰」衝突原因曝！女房東控業者惡意不繳租

租約起糾紛！「樋口飯糰」老闆娘怒：已對女房東提告

租約起糾紛！「樋口飯糰」老闆娘怒：已對女房東提告

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

悍妻拿滾燙熱水潑灑夫裸下體奪門逃命

悍妻拿滾燙熱水潑灑夫裸下體奪門逃命

關鍵字：

樋口飯糰高雄女房東租金

讀者迴響

熱門新聞

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

今全台變天！　「雨最大」地區曝

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

黑熊學院推1380元防災盒！醫：單買450元

中天小姐姐如張鈞甯爆紅！　返台第一餐樸實無華

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

5歲童確診矮小症　元凶竟是爸爸

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面