悍妻拿滾燙熱水潑灑　夫裸下體奪門逃命！搶救3個月才脫險

▲悍妻拿滾燙熱水潑灑前夫。（示意圖，非當事案件／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蕭姓男子和尤姓女子（65歲）結婚後感情不睦，兩人經常口角衝突甚至動手，蕭男打不過尤女而申請家暴保護，2022年兩人協議離婚時，蕭男要把尤女趕出家門，沒想到尤女竟趁蕭男睡覺時，拿滾燙的熱水潑灑蕭男，蕭男痛得驚醒後，脫了褲子裸露下體逃出，向里長求救，送醫後蕭男全身有49%的三度燒燙傷一度命危，搶救了3個月才脫離險境，尤女事後也被移送、起訴，一審地院依重傷害罪判處她徒刑5年8月，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原判決刑度。

判決指出，蕭男和尤女結婚多年（現已離婚），但感情不睦，2021年9月，尤女對蕭男家暴後，蕭男向法院聲請家暴保護令獲准，並隨即與尤女協調離婚，雙方在協調過程中，蕭男還要把尤女趕出家門，讓尤女更加不滿。

蕭男和尤女在2022年3月9日下午4時在家裡又發生口角，蕭男吵完後就跑回房間睡覺，尤女竟趁蕭男熟睡時，拿著滾燙的熱水朝他身上潑下去，蕭男痛得驚醒，趕緊脫掉沾滿熱水的褲子，裸露下體就衝出門，跑去附近的里長辦公室找里長求救。

里長隨即呼叫救護車並報警處理，蕭男送醫時，全身有40至49%的三度燒燙傷，甚至出現急性呼吸衰竭、急性腎衰竭等傷害，在醫院全力搶救3個月，幸運的從鬼門關撿回一命。

檢警偵查時，尤女否認犯行，辯稱是蕭男自己倒水時沒注意，燙傷他自己，但檢方根據蕭男的供詞，加上里長、員警的職務報告等相關事證，不採信尤女說詞，偵結依殺人未遂罪將她提起公訴。

高雄地院審理後，認為尤女沒有殺人犯意，改依重傷害罪判處她徒刑5年8月；她不服上訴，遭高雄高分院駁回，仍維持原審刑度，全案可上訴。