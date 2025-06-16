　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

悍妻拿滾燙熱水潑灑　夫裸下體奪門逃命！搶救3個月才脫險

▲▼熱水壺,飯店熱水壺。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲悍妻拿滾燙熱水潑灑前夫。（示意圖，非當事案件／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蕭姓男子和尤姓女子（65歲）結婚後感情不睦，兩人經常口角衝突甚至動手，蕭男打不過尤女而申請家暴保護，2022年兩人協議離婚時，蕭男要把尤女趕出家門，沒想到尤女竟趁蕭男睡覺時，拿滾燙的熱水潑灑蕭男，蕭男痛得驚醒後，脫了褲子裸露下體逃出，向里長求救，送醫後蕭男全身有49%的三度燒燙傷一度命危，搶救了3個月才脫離險境，尤女事後也被移送、起訴，一審地院依重傷害罪判處她徒刑5年8月，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原判決刑度。

判決指出，蕭男和尤女結婚多年（現已離婚），但感情不睦，2021年9月，尤女對蕭男家暴後，蕭男向法院聲請家暴保護令獲准，並隨即與尤女協調離婚，雙方在協調過程中，蕭男還要把尤女趕出家門，讓尤女更加不滿。

蕭男和尤女在2022年3月9日下午4時在家裡又發生口角，蕭男吵完後就跑回房間睡覺，尤女竟趁蕭男熟睡時，拿著滾燙的熱水朝他身上潑下去，蕭男痛得驚醒，趕緊脫掉沾滿熱水的褲子，裸露下體就衝出門，跑去附近的里長辦公室找里長求救。

里長隨即呼叫救護車並報警處理，蕭男送醫時，全身有40至49%的三度燒燙傷，甚至出現急性呼吸衰竭、急性腎衰竭等傷害，在醫院全力搶救3個月，幸運的從鬼門關撿回一命。

檢警偵查時，尤女否認犯行，辯稱是蕭男自己倒水時沒注意，燙傷他自己，但檢方根據蕭男的供詞，加上里長、員警的職務報告等相關事證，不採信尤女說詞，偵結依殺人未遂罪將她提起公訴。

高雄地院審理後，認為尤女沒有殺人犯意，改依重傷害罪判處她徒刑5年8月；她不服上訴，遭高雄高分院駁回，仍維持原審刑度，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 4942 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
電光國小僅1人畢業　縣長、鎮長、議長獎全包
雪隧超誇張一幕！　母女下車開打
Labubu爆紅前沒當過上班族！　創辦人王寧：無用才是真正的
新北驚見全裸男！手拿雨傘閒逛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打　26歲女被丟包要聲請保護令

板橋重機碰撞賓士斷成兩半　騎士骨折送醫

新北淡水驚見全裸男！手拿雨傘街上閒逛　里長：看到請直接報警

黑戶青年「明21歲生日」！里長請吃人生首次速食　他興奮：那個很貴

別再上當！士林分署美女執行官教你一眼識破「假通知真詐騙」

快訊／台中30多歲男「釣魚疑遭雷擊」！　無呼吸心跳送醫搶救

恐怖瞬間曝！板橋重機左轉衝撞對向賓士　騎士噴高翻2圈重摔

悍妻拿滾燙熱水潑灑　夫裸下體奪門逃命！搶救3個月才脫險

快訊／林口超商前轎車自撞冒煙　駕駛疑癲癇發作被救出送醫

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

【剛違規就GG】台南休旅車駕駛不禮讓行人！巡邏警秒追上攔停開罰

【又被問是哪國人】館長秒尬笑！回車上暴怒全說了

【橘貓大爺上身】直接躺車頂霸位！店員笑著整隻打包

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打　26歲女被丟包要聲請保護令

板橋重機碰撞賓士斷成兩半　騎士骨折送醫

新北淡水驚見全裸男！手拿雨傘街上閒逛　里長：看到請直接報警

黑戶青年「明21歲生日」！里長請吃人生首次速食　他興奮：那個很貴

別再上當！士林分署美女執行官教你一眼識破「假通知真詐騙」

快訊／台中30多歲男「釣魚疑遭雷擊」！　無呼吸心跳送醫搶救

恐怖瞬間曝！板橋重機左轉衝撞對向賓士　騎士噴高翻2圈重摔

悍妻拿滾燙熱水潑灑　夫裸下體奪門逃命！搶救3個月才脫險

快訊／林口超商前轎車自撞冒煙　駕駛疑癲癇發作被救出送醫

首爾賽場揚名國際　嘉藥西廚隊勇奪三銀四銅再創高峰

李多慧「飛機上熱舞」緊身短T解放低胸！　網暈太會扭：以為亂流

個資法修正陳亭妃提案全過　籲「非公務機關」應正面表列納管

女友害羞「床戰1聲音」 害他性慾大減！全場噴：快放人家走

安格斯12星座一周運勢6／16-6／22　金牛發揮溫柔力、處女追求完美壓力越大

鄭光遠上任首日發給台鐵員工公開信　將強化橫向聯繫、員工福利

孫可芳吃減肥藥昏倒送醫！　劉冠廷放閃「陪她去皮拉提斯」曝原因

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

研發中藥代替抗生素　桃園洺鈞畜產奪綠色願景獎

快儲水！桃園龜山區6/17停水20小時起跳　逾8萬戶受影響

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

社會熱門新聞

即／台中黑戶爸找到了！曝沒報戶口原因

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

北市男童緊黏小二學妹逛校園　老師起疑竟問出性侵內幕

即／板橋賓士車禍！騎士骨折送醫　重機斷2截畫面曝

神鬼女騙子不只詐臺雅老董　連黑幫大哥也騙

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

獨／運將養貓「碎頭戳腹奪6命」遭判3年半

台中黑戶青年身世坎坷　母親不告而別

即／閃兵案偵結！新北檢起訴28人　

海陸2特勤中士海游救5學生！1學生下落不明

北市小五男童性侵學妹　家長拒就醫：很難掛號！

救回心梗OHCA男！「神秘光頭」身份曝　醫師聯手準消防員救人

舊衣回收箱爬出一個人！路人嚇壞：哇靠

丈夫剛過世少婦竟遭公公侵犯　錄影自救提告

更多熱門

相關新聞

站立放雙手蛇行！高雄猴騎車亂竄鬧區馬路

站立放雙手蛇行！高雄猴騎車亂竄鬧區馬路

高雄許多民眾直擊一名男子在路上沒戴安全帽又放開雙手「站立騎車」、蛇行、闖紅燈等各種危險行為，直呼「在高雄每一天都可以遇到神奇的人！」對此，高雄市警方表示，該車違規行為總計最高可處罰15萬5千元，後續將通知駕駛到案說明，以公共危險罪函送法辦。

高雄暴雨淹慘　水溝清出「600kg雜草」

高雄暴雨淹慘　水溝清出「600kg雜草」

柯南快閃店高雄夢時代登場

柯南快閃店高雄夢時代登場

小港偵查隊副隊長警察節前夕病逝　同仁哀悼

小港偵查隊副隊長警察節前夕病逝　同仁哀悼

士官摸11歲小姨子私處　13年後被揭發

士官摸11歲小姨子私處　13年後被揭發

關鍵字：

家暴高雄悍妻滾燙水

讀者迴響

熱門新聞

即／台中黑戶爸找到了！曝沒報戶口原因

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

北市男童緊黏小二學妹逛校園　老師起疑竟問出性侵內幕

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／今變天「雨最大」地區曝　8級強風來了

館長下機遭嗆丟東西！火大宣布下一步

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

快訊／林依晨二寶生了！　

即／板橋賓士車禍！騎士骨折送醫　重機斷2截畫面曝

神鬼女騙子不只詐臺雅老董　連黑幫大哥也騙

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

獨／運將養貓「碎頭戳腹奪6命」遭判3年半

台中黑戶青年身世坎坷　母親不告而別

更多

最夯影音

更多

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面