「樋口飯糰」衝突原因曝！女房東控業者惡意不繳租：她只匯4000元

▲高雄樋口飯糰爆衝突，女房東受訪說明始末。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄鼓山區青海路「樋口飯糰」與邵姓女房東爆出租約糾紛，數度鬧上媒體版面，未料昨(16日)晚間雙方又再度發生爭執，還在馬路上高喊救命，驚動警方到場。今(17日)房東邵女受訪時還原衝突原因，表示雙方約定每月15日繳租，樋口租金每月是3萬5000元，但這次卻只匯了4000多元，還丟下一句「剩下用押金扣」，她氣不過，雙方才因此爆發爭執。

邵女今一接起媒體電話，開口就說「我頭好暈，我有輕微腦震盪！」邵女控訴，飯糰店老闆樋口、與妻子張女行徑囂張，拒絕繳租金，先前在雙方衝突後，邵女已經盡量避免雙方接觸，但本月因繳租問題，她只好委婉傳訊詢問對方是否要繳租金，「還是你有困難嗎？有的話可以說，我很客氣地詢問她」，未料張女卻羅列一堆明細給她，隨後匯了4000多元，並丟下一句「剩下的用押金扣」。

邵女痛批「這合理嗎？」直指租金與押金是兩個完全不同的概念、是兩件事，租金是約定好租客每個月要繳納給房東的金額，而押金則是對房東的保障，萬一租客有破壞屋內物品或積欠水電費，則可以用押金抵償，而非用來抵扣租金，「今天他(樋口夫妻)想要搬走了，就拒繳租金，還想用押金來抵，你認為這樣合理嗎？」

「經過昨天，我真的感到人生非常絕望！」邵女表示，樋口夫妻很會挑釁人，當他們拒絕繳租時，邵女有告知「這樣官司會多一條」，沒想到張女卻撂話「我不怕阿，里長那邊有一堆律師等著打官司，我不怕！」邵女痛批「這是不是挑釁？欺負我一個人啊！」

▼樋口夫妻與房東邵女昨晚間在街上大喊救命，驚動警察到場。（圖／網友@uni_raccoon提供）