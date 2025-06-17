「樋口飯糰」租約起糾紛！女房東踹門闖入摔物　老闆娘怒：已提告

記者吳世龍、劉人豪／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約爭議及砸店風波，店家與房東各說各話，在近2個月考量後，飯糰店12日宣布將搬離現址，不過昨（16）日深夜雙方又再度發生衝突，雙方各執一詞，互相提出告訴。老闆娘今（16）日表示，主因是房租糾紛，結果59歲邵姓女房東踹門闖進來把東西摔破，已經提告恐嚇跟闖民宅。

▲樋口飯糰老闆娘說女房東昨天踹門進入後摔東西，雙方因租約起糾紛。（圖／記者吳世龍攝）

老闆娘表示，昨日事情發生後，因門被房東踢壞，所以跟先生先去先店面睡覺，今天一早才回來拿換洗衣物。昨天房東衝上來一直敲門，害怕說她手上有拿什麼武器，就叫先生先打電話叫警察，房東越敲越大聲用腳把那個門踹開，然後進來把東西全部都弄得一地，全部都掉在地上，然後就開始咆哮。

老闆娘說，要下樓梯的時候房東推人，自己差一點跌倒，「先生為了要保護我，她就用手這樣子打，應該是有打到她，因為她離我們很近，她就這樣推我，我就這樣子，可是沒有跌倒啦，但是就是很危險的狀況，所以我先生可能有用手揮她」，當時警察還沒來，如果房東推我們兩個人都跌下去的話是會出人命的，所以是為了要自衛。

▲高雄「樋口飯糰」深夜傳出救命聲。（圖／網友@uni_raccoon提供）

老闆娘稱，房東昨天硬是敲門說要付房租，但是之前就有講可以付房租，到時候押金要還，但是房東就說照合約來，們提前解約押金就是不能還，「我為什麼要受這麼多的委屈之後，我還要付給他違約金，所以我就說那押金兩個月嘛，我就住到七月底，這兩個月就讓你去從押金裡面扣，所以我沒有付給他」。

老闆娘指出，合約到明年年底，那已經講好確定到七月底，已經通知房東說住到七月底，不過房東就說全部照合約來要付違約金，「我們提前解約的話，是要付兩個月的違約金沒有錯，但今天我們不是自己要提前解約的，是她逼迫我們，我們不想解約可是她一直逼迫我們，她每天不停地騷擾，我們沒有辦法住下去，沒有辦法做生意，我們才需要解約，我們才需要提前離開，我覺得她不是一個可以用理可以講得清楚的人」。



老闆娘說明，後來有去提告恐嚇闖入民宅，「剛開始的時候，警察是希望不要對媒體發任何的那個，因為這樣會激怒她，所以我們這兩個月來我們一直都很忍耐」，可是房東這樣子一直在變本加厲，覺得真的欺人太甚。