快訊／「樋口飯糰」又出事！店家與女房東深夜口角　高喊救救我們

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約爭議及砸店風波，店家與房東各說各話，在近2的月的考量後，飯糰店12日才宣布將搬離現址，未料昨(16日)深夜雙方又再度發生衝突，晚間9時許還一度傳出「救命」的吶喊聲，引來鄰居察看。警方獲報後也趕抵現場，但雙方各執一詞，互相提出告訴，警方也將依法處理。

▲高雄「樋口飯糰」深夜傳出救命聲。（圖／網友@uni_raccoon提供）

高雄警方指出，昨夜接獲報案後立即派員前往現場處理，初步了解，59歲的邵姓女房東與62歲的飯糰店老闆娘張女因租賃問題發生爭執，邵女控訴遭到60歲樋口先生(張女丈夫)傷害，因此要求提出傷害告訴；而張女則反稱邵女毀損租屋處家具，欲提告侵入住居、毀損、恐嚇等。警方當下先行協助邵女送醫，後續依法受理雙方告訴。

「樋口飯糰」老闆夫妻與房東邵女租約風波鬧得沸沸揚揚，數度登上媒體版面，邵女先前也因情緒失控在飯糰店門口怒砸盆栽，引起群眾撻伐；針對租約爭議，雙方各執一詞、互不退讓，經過2個多月的考量與協調後，飯糰店日前對外宣布，將於7月底搬離青海路現址，預計將營業據點遷至翠華路、以及在高雄捷運左營站設點銷售。

整起風波看似即將落幕，未料昨夜雙方又再度發生衝突，並在街上放聲大喊救命，老闆樋口先生也高喊「救救我們」，引來民眾關注。

▼警方獲報趕抵現場，雙方互提告訴。（圖／記者吳奕靖翻攝）