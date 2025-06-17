　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「樋口飯糰」又出事！店家與女房東深夜口角　高喊救救我們

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約爭議及砸店風波，店家與房東各說各話，在近2的月的考量後，飯糰店12日才宣布將搬離現址，未料昨(16日)深夜雙方又再度發生衝突，晚間9時許還一度傳出「救命」的吶喊聲，引來鄰居察看。警方獲報後也趕抵現場，但雙方各執一詞，互相提出告訴，警方也將依法處理。

▲▼高雄「樋口飯糰」深夜傳出救命聲。（圖／網友@uni_raccoon提供）

▲高雄「樋口飯糰」深夜傳出救命聲。（圖／網友@uni_raccoon提供）

高雄警方指出，昨夜接獲報案後立即派員前往現場處理，初步了解，59歲的邵姓女房東與62歲的飯糰店老闆娘張女因租賃問題發生爭執，邵女控訴遭到60歲樋口先生(張女丈夫)傷害，因此要求提出傷害告訴；而張女則反稱邵女毀損租屋處家具，欲提告侵入住居、毀損、恐嚇等。警方當下先行協助邵女送醫，後續依法受理雙方告訴。

「樋口飯糰」老闆夫妻與房東邵女租約風波鬧得沸沸揚揚，數度登上媒體版面，邵女先前也因情緒失控在飯糰店門口怒砸盆栽，引起群眾撻伐；針對租約爭議，雙方各執一詞、互不退讓，經過2個多月的考量與協調後，飯糰店日前對外宣布，將於7月底搬離青海路現址，預計將營業據點遷至翠華路、以及在高雄捷運左營站設點銷售。

整起風波看似即將落幕，未料昨夜雙方又再度發生衝突，並在街上放聲大喊救命，老闆樋口先生也高喊「救救我們」，引來民眾關注。

▼警方獲報趕抵現場，雙方互提告訴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄「樋口飯糰」深夜傳出救命聲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄「樋口飯糰」深夜傳出救命聲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 4942 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新台幣狂升！　驚刷3年新高
女主播報一半嚇跑！伊朗國營電視台突遭轟炸
獨／北捷狀況連發！一早列車異常　龍山寺站又爆警察逮人
快訊／川普：我必須立刻趕回華府　「這可不是小事」
睽違663天二刀流！大谷翔平締國聯71年紀錄　道奇GM：大日
以伊戰火升級！中國使館急發撤離提醒　籲公民盡快「陸路出境」
快訊／上班尖峰北捷板南線突車門異常　1100乘客忠孝新生站換
快訊／川普急返華府！　下令國安會「前往白宮戰情室」做好準備

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／北捷狀況連發！一早傳列車異常　龍山寺站又爆疑似性騷案

不開心打女友討交往費9.3萬　莽男瞎扯「她做醫美弄的」

找人抄名冊造假「2天5211份」　北院今決定是否續押黃呂錦茹

快訊／「樋口飯糰」又出事！店家與女房東深夜口角　高喊救救我們

王文洋包養「人妻產子」200萬買斷　律師諷發戰報：貧窮限制我想像

楊梅茶改場才計劃南遷陳明文妻就先買地　吹哨者揭背後利益

她遭嗆「本來就該讓座老人」還挨巴掌　求償5.1萬被駁回

30歲女因身份複雜　替「王文洋生子」只能偷養

前媒體高層「性掮客」起底　組砲兵團涉仲介賣淫

王文洋的「性掮客」曝光！　前媒體高層財色雙抽

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

【結束大陸行】館長回來了！機場湧支持者接機

獨／北捷狀況連發！一早傳列車異常　龍山寺站又爆疑似性騷案

不開心打女友討交往費9.3萬　莽男瞎扯「她做醫美弄的」

找人抄名冊造假「2天5211份」　北院今決定是否續押黃呂錦茹

快訊／「樋口飯糰」又出事！店家與女房東深夜口角　高喊救救我們

王文洋包養「人妻產子」200萬買斷　律師諷發戰報：貧窮限制我想像

楊梅茶改場才計劃南遷陳明文妻就先買地　吹哨者揭背後利益

她遭嗆「本來就該讓座老人」還挨巴掌　求償5.1萬被駁回

30歲女因身份複雜　替「王文洋生子」只能偷養

前媒體高層「性掮客」起底　組砲兵團涉仲介賣淫

王文洋的「性掮客」曝光！　前媒體高層財色雙抽

新台幣狂升！　衝29.46元驚刷3年新高

全盲貓奇蹟重生！「天使姐姐」堅持收編：是牠們拯救我們

巧合嗎？大谷翔平「二刀流」復出、水原一平同日入獄引日網熱議

獨／北捷狀況連發！一早傳列車異常　龍山寺站又爆疑似性騷案

新一代Skoda Kodiaq「最強性能7人座」台灣準備上市！搭載2.0升渦輪

快訊／台積電漲15元至1040　台股開盤大漲123點

快訊／川普：我必須立刻趕回華府　「這可不是小事」

「LEXUS IS轎跑」V8動力日本將謝幕停產！外觀、內裝升級更殺氣

睽違663天二刀流！大谷翔平締國聯71年紀錄　道奇GM：大日子

以伊戰火升級！中國使館急發撤離提醒　籲公民盡快「陸路出境」

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

社會熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打

海陸2特勤中士救5國中生 英雄身分曝光

坑黑幫大哥54億　女騙徒續押

台中黑戶青年「明天21歲生日」！里長請吃人生首次速食

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

王文洋的「性掮客」曝光！　前媒體高層財色雙抽

富少臥室藏針孔偷拍女友「嘴手齊上」火辣畫面

棒球術語聊性事！駕訓班教練撩人妻：我很會盜壘

更多熱門

相關新聞

悍妻拿滾燙熱水潑灑夫裸下體奪門逃命

悍妻拿滾燙熱水潑灑夫裸下體奪門逃命

高雄一名蕭姓男子和尤姓女子（65歲）結婚後感情不睦，兩人經常口角衝突甚至動手，蕭男打不過尤女而申請家暴保護，2022年兩人協議離婚時，蕭男要把尤女趕出家門，沒想到尤女竟趁蕭男睡覺時，拿滾燙的熱水潑灑蕭男，蕭男痛得驚醒後，脫了褲子裸露下體逃出，向里長求救，送醫後蕭男全身有49%的三度燒燙傷一度命危，搶救了3個月才脫離險境，尤女事後也被移送、起訴，一審地院依重傷害罪判處她徒刑5年8月，全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原判決刑度。

站立放雙手蛇行！高雄猴騎車亂竄鬧區馬路

站立放雙手蛇行！高雄猴騎車亂竄鬧區馬路

高雄暴雨淹慘　水溝清出「600kg雜草」

高雄暴雨淹慘　水溝清出「600kg雜草」

柯南快閃店高雄夢時代登場

柯南快閃店高雄夢時代登場

小港偵查隊副隊長警察節前夕病逝　同仁哀悼

小港偵查隊副隊長警察節前夕病逝　同仁哀悼

關鍵字：

高雄樋口飯糰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

今全台變天！　「雨最大」地區曝

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

29歲人妻護理師轉戰AV界

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

黑熊學院推1380元防災盒！醫：單買450元

5歲童確診矮小症　元凶竟是爸爸

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打

中天小姐姐如張鈞甯爆紅！　返台第一餐樸實無華

55K男「交往1年」被女友榨乾！他生日收1物爆心寒

海陸2特勤中士救5國中生 英雄身分曝光

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面