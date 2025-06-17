圍觀車聚燒胎遇警！他嚇到撞警車落跑　喊「有反省」求緩刑失敗

記者黃翊婷／綜合報導

年輕男子小豪（化名）去年3月間透過LINE群組得知車聚消息，便前往約定地點圍觀其他人騎車燒胎、占用道路競速，結果引來警察取締，他一時慌張竟騎車衝撞警用巡邏車落跑，因而被法院判處有期徒刑5個月。小豪自認有反省，也與警員達成和解，上訴希望獲得緩刑，但被士林地院法官以「需要記取教訓」為由裁定駁回，全案確定。

▲小豪參加車聚原本只是在旁邊圍觀，卻為了躲避警方取締，騎車衝撞警用巡邏車，反而害慘自己。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

判決書中記載，A男去年3月底透過自己創建的LINE群組，邀請B男、C男、小豪等數十人前往台北市北投區士科路聚集，眾人抵達現場後由B男先騎乘機車燒胎，接著A、B、C男等人占用道路，並同時以時速100公里的速度，在道路上逆向競速。

警方獲報前往取締，原本只是在圍觀的小豪見狀急忙逃離現場，見警員想要攔停自己，竟騎車衝撞警用巡邏車，導致巡邏車警鳴器毀損垂落，他則立刻抓緊機會騎車落跑。後來A、B男落網，被法院依妨害公眾往來安全罪，各判處有期徒刑5個月；C男被發布通緝；小豪則被依駕駛動力交通工具犯妨害公務執行罪，判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

小豪提出上訴並表示，當時是一時慌張才會衝撞警用巡邏車，他沒有前科，目前已經就業，這段期間有反省自己的過錯，也與警員達成和解及賠償，因此希望能獲得緩刑的機會。

不過，士林地院二審法官認為，雖然小豪已與警員達成和解，但他為了逃避取締，騎車正面衝撞警用巡邏車，藐視公權力執行的程度非輕，考量到本案的犯罪動機、目的、手段等因素，為了讓他記取教訓，尚難認有暫不執行的適當情形，最終認定不宜宣告緩刑，裁定駁回，全案確定。