台南男夜闖北區民宅女子嚇到不敢回家住　南警：強制送醫

▲台南市北區發生男子闖入民宅事件，五分局警方獲報後迅速到場處理。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「我不敢睡，也不敢回家住了。」台南一名女子驚魂未定地PO文說，她15日晚間在台南市北區自家住宅要出門時，驚見一名年輕陌生男子在社區內徘徊，甚至無預警闖入她家，整起突發事件讓她心生恐懼，台南市警五分局出面說明，男子事後已遭警方管束強制送醫，並依侵入住宅罪嫌依法偵辦。

該名女子表示，事發當時她獨自在家，察覺有陌生男子頻頻在自家附近出現，還不斷試圖進入別戶民宅，雖都被住戶驅離，但最後利用她要出門時強闖進她家，因為太過驚慌，她甚至無法正視對方樣貌，僅靠監視器還原過程。她強調，剛好房東在隔壁趕快跑到房東家避難，事後得知「因該男子疑似精神異常，可能無罪釋放」，讓她感到徹底無助。

台南市警五分局副所長黃相輔指出，該案發生於15日晚上7時多，接獲報案後即派員趕抵現場，發現該20多歲男子情緒激動，恐有傷人或自傷之虞，立即予以保護管束，並通報救護單位到場強制就醫。男子無故侵入住宅，將依刑法侵入住宅罪嫌偵辦。

警方提醒，若發現陌生人於住家附近長時間徘徊，務必提高警覺，並立即以110通報警方。尤其獨居女性在居家安全上更需多一層防備，可考慮加裝監視器、強化門窗安全，並與鄰里建立聯繫網絡，提升自我保護力。